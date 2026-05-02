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Choque y vuelco en Los Hornos: una camioneta terminó dada vuelta y hubo varios heridos

Choque y vuelco en Los Hornos: una camioneta terminó dada vuelta y hubo varios heridos
2 de Mayo de 2026 | 11:33

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Un impactante accidente de tránsito volvió a generar preocupación en la localidad de Los Hornos, en la zona oeste de La Plata, donde una camioneta terminó volcada tras protagonizar un fuerte choque con otro vehículo en la avenida 149 y 58.

El siniestro ocurrió en una transitada esquina de la zona y dejó como saldo varias personas heridas, que debieron ser asistidas por personal médico y trasladadas preventivamente. Según trascendió, el impacto fue de tal magnitud que uno de los vehículos terminó completamente dado vuelta a un costado de la calzada.

Vecinos del lugar relataron que los accidentes son frecuentes en esa zona debido a la alta velocidad con la que circulan muchos conductores y la falta de medidas de seguridad vial. “Acá siempre hay choques”, lamentó una frentista tras el episodio.

Tras el llamado de emergencia, acudieron efectivos policiales, bomberos y ambulancias del SAME para rescatar y asistir a los involucrados. En medio del operativo, el tránsito permaneció parcialmente interrumpido mientras se realizaban las tareas de peritaje y remoción de los vehículos.

Las causas del accidente son materia de investigación y no se descarta que alguno de los vehículos haya cruzado la intersección a gran velocidad.

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