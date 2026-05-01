VIDEO.- Ráfaga de tiros, pintadas, decenas de motos y una noche de terror en La Plata

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Vecinos de Villa Elvira y Barrio Jardín denunciaron haber vivido una noche de extrema violencia este jueves, cuando un numeroso grupo de personas habría protagonizado destrozos, robos y amenazas en distintos sectores esa zona de La Plata.
Según relataron vecinos a EL DIA, los hechos se habrían registrado alrededor de las 20 en el área comprendida entre las calles 120 y 80 hasta 121 y 83. De acuerdo a los testimonios, cerca de un centenar de personas -algunas en moto y otras a pie- recorrieron el barrio provocando daños y generando temor entre los frentistas.
Siempre en base a lo señalado por los vecinos, el grupo habría realizado pintadas, impedido la circulación de vehículos y amenazado a transeúntes, incluyendo familias que circulaban con menores. Además, aseguraron que varias viviendas, autos y postes de luz resultaron dañados durante los incidentes.
En ese contexto, también indicaron que se habría registrado el robo de una moto a un agente del Servicio Penitenciario y que una camioneta fue completamente destruida. Incluso, afirmaron que algunos de los agresores habrían efectuado disparos y arrojado piedras contra casas del barrio.
Los denunciantes sostuvieron, además, que el día anterior se habría producido un episodio de características similares en la zona de 116 y 85 a 121, donde un hombre mayor habría resultado herido con golpes.
Uno de los hechos más graves mencionados por los vecinos fue el presunto lanzamiento de una bomba molotov contra una casilla donde se encontraban menores, situación que -según indicaron- estuvo cerca de provocar un incendio.
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En cuanto al accionar policial, señalaron que se habrían realizado múltiples llamados al 911 y que solo un móvil del Comando de Patrullas se hizo presente en el lugar, aunque -según afirmaron- los efectivos no habrían descendido del vehículo ni solicitado refuerzos.
También indicaron que se radicó una denuncia en la comisaría de la zona, aunque manifestaron disconformidad con la atención recibida.
Por último, los vecinos aseguraron que los presuntos responsables serían conocidos en el barrio y reclamaron medidas urgentes de seguridad. “Estamos cansados de esta situación”, expresaron, al tiempo que pidieron mayor presencia policial e intervención de las autoridades para evitar nuevos episodios de violencia.
Hasta el momento, no hubo información oficial sobre lo ocurrido.
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