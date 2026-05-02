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Policiales

Conmoción en La Plata: encontraron muerto a un hombre a metros del Camino Belgrano

Conmoción en La Plata: encontraron muerto a un hombre a metros del Camino Belgrano
2 de Mayo de 2026 | 10:57

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Un dramático episodio generó conmoción este sábado por la mañana en la zona norte de La Plata, luego de que un hombre fuera hallado sin vida en las inmediaciones de la calle 481 y Camino Belgrano en las inmediaciones del Arroyo Rodríguez en la localidad de Gonnet.

Según fuentes policiales que accedió en exclusiva EL DÍA, todo se inició tras un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de una persona colgada de un árbol en la vía pública. Al arribar al lugar, efectivos del Comando de Patrullas encontraron a un hombre con una soga alrededor del cuello y sin aparentes signos vitales.

Minutos después acudió una ambulancia del SAME, a cargo del doctor Guerrero, quien constató el fallecimiento. La víctima fue identificada como Alan Oscar Pintos, argentino, de 31 años, domiciliado en la zona de 480 y 28.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica junto a efectivos de la Comisaría Décima de City Bell, mientras que la causa fue caratulada como “Averiguación causales de muerte (suicidio)” y quedó en manos de la UFIJ Nº 8 de La Plata.

Fuentes del caso indicaron además que posteriormente se presentó en la escena la madre del fallecido, quien reconoció a su hijo y debió ser asistida tras entrar en estado de shock por la dramática situación.

El procedimiento se extendió durante varias horas mientras se realizaban las pericias correspondientes y el traslado del cuerpo para la autopsia de rigor.

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