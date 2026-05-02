Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo de $3.000.000 | Mañana sale una doble tanda de números en el diario EL DIA

Política y Economía |Impacto directo en el empleo y en el entramado productivo

La industria textil, sacudida por un cóctel que es explosivo

Caída de la producción, consumo en retroceso, costos elevados y una fuerte presión importadora la dejan en jaque

La industria textil, sacudida por un cóctel que es explosivo

La industria textil atraviesa una dramática situación / IA

2 de Mayo de 2026 | 03:08
Edición impresa

La industria textil atraviesa una de las peores coyunturas de los últimos años, golpeada por una combinación de variables que actúan en simultáneo. La caída del consumo interno, el deterioro del poder adquisitivo, la pérdida de empleo y la apreciación cambiaria se suman a la apertura importadora y a los elevados costos sistémicos, generando un escenario de fuerte tensión para la producción nacional.

Los últimos datos oficiales reflejan con claridad el deterioro. En el primer bimestre de 2026, la producción textil cayó 29,4% interanual y se ubicó 35,3% por debajo de 2023. En paralelo, la fabricación de prendas de vestir, cuero y calzado retrocedió 19,3% frente a 2025 y 16,6% respecto de 2023.

Se trata de caídas profundas y sostenidas en sectores con alta participación de pymes y fuerte presencia federal, lo que amplifica el impacto económico y social en distintas regiones del país.

La Capacidad ociosa en niveles alarmantes

El freno en la actividad se traduce en una utilización muy baja de la capacidad instalada. Durante el primer bimestre del año, siete de cada diez máquinas permanecieron detenidas en las fábricas textiles, un indicador que evidencia la magnitud del parate industrial.

A esto se suma un aumento de los costos fijos que, en un contexto de baja producción, se vuelven cada vez más difíciles de absorber para las empresas.

Mientras, las ventas no logran recuperarse y continúan condicionadas por la debilidad del mercado interno. La combinación de bajos ingresos y pérdida de empleo de calidad limita el consumo, mientras que la sobreoferta de productos —impulsada por el ingreso de importaciones— presiona aún más sobre la actividad local.

LE PUEDE INTERESAR

“Hay una economía a dos velocidades: crece la oferta y cae la demanda”

LE PUEDE INTERESAR

Cerca de Kicillof agitan el mecanismo de las PASO para definir candidatos

El avance de las importaciones es uno de los factores centrales del “cóctel explosivo”

En este contexto, los precios del sector crecieron muy por debajo de la inflación. En marzo de 2026, las prendas de vestir y el calzado registraron un aumento interanual del 13,4%, frente a un promedio general del 32,6%. Desde diciembre de 2023, el rubro acumula una suba del 118%, muy por debajo del 213% del nivel general.

Lejos de ser una señal positiva, este comportamiento responde a un mercado recesivo, con exceso de stock y empresas que, en muchos casos, venden por debajo de sus costos para sostener liquidez y evitar mayores pérdidas.

Importaciones en alza

El avance de las importaciones es otro de los factores centrales del “cóctel explosivo”. Entre enero y marzo de 2026 ingresaron al país 79 mil toneladas de productos textiles e indumentaria por un total de USD 421 millones.

Si bien las cantidades importadas bajaron 17%, los valores crecieron 5%, lo que evidencia un cambio en la composición: aumentan los bienes finales importados y disminuyen los insumos destinados a la producción local.

Siete de cada diez máquinas del sector textil estuvieron apagadas en el primer bimestre

Las importaciones de ropa alcanzaron niveles récord, con incrementos promedio del 85% respecto del máximo registrado el año anterior. A su vez, el sistema puerta a puerta también mostró un fuerte crecimiento: los envíos vía courier aumentaron 118% interanual en el primer trimestre y 550% en comparación con 2024.

Las consecuencias sobre el empleo ya son visibles. En enero de 2026, el sector registró la mayor caída del empleo privado formal de toda la economía, con una baja del 18% respecto de diciembre de 2023. Esto equivale a más de 21.300 puestos de trabajo perdidos.

En paralelo, la estructura empresarial se achica. Desde fines de 2023 cerraron cientos de compañías a lo largo de la cadena de valor. En el segmento industrial textil, indumentaria y calzado se registran en promedio tres cierres por día, acumulando 749 establecimientos menos.

La continuidad de este escenario no solo afecta la coyuntura, sino también el futuro de la industria. La prolongada inactividad pone en riesgo capacidades productivas, empleo calificado e inversiones que demandaron años de desarrollo.

En este marco, el sector reclama medidas urgentes para sostener la actividad y el empleo, junto con reformas estructurales que mejoren la competitividad, reduzcan la carga fiscal, faciliten el acceso al financiamiento y promuevan la inversión productiva.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Giro en la causa por el crimen en un cotillón de La Plata: descartan la hipótesis de una deuda y el acusado no declaró

Pelea mortal en La Plata: una discusión entre amigos terminó con un hombre asesinado

Música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos para este finde en La Plata

Ataque y preocupación en La Plata: destrozaron los vidrios de una histórica biblioteca en pleno centro

La agenda de Estudiantes está cargada de partidos

Gimnasia piensa en Argentinos y Pata Pereyra va con todo: sólo cuida a Martínez 

Motochorros atacaron a un chofer de Uber en La Plata: le quisieron robar la moto y le dispararon dos veces

En la UNLP ya fijaron una nueva huelga para el 12
+ Leidas

Crece la polémica por un monumento

En la UNLP ya fijaron una nueva huelga para el 12

VIDEO. Motos, disparos y terror en cuestión de minutos

Boliches y free shop: polémica por el uso de una tarjeta de una empresa estatal

Pesar por el fallecimiento de Oscar Giacomantone

FOTOS | Etcheverry festejó en la calle sus 116 años

Denuncian que un nene fue a clase en Gonnet armado con una navaja

Las multas de tránsito suben 16,8% y pueden llegar a $2,2 millones
Últimas noticias de Política y Economía

Boliches y free shop: polémica por el uso de una tarjeta de una empresa estatal

Tailhade suma acusaciones contra Adorni y el jefe de Gabinete lo lleva a la justicia

“Hay una economía a dos velocidades: crece la oferta y cae la demanda”

Cerca de Kicillof agitan el mecanismo de las PASO para definir candidatos
Deportes
Estudiantes: quiere terminar en lo más alto
Futbolistas con pasado en el fútbol de la Región
Pereyra pone lo mejor ante Argentinos Juniors
Los pibes triperos enfrentan a Belgrano
Tras el triunfo en Brasil, se viene la rotación
Información General
Fiesta en el Único: el cuarteto se apoderó de la Ciudad
Multitudinaria convocatoria en la Feria del Libro en el Día del Trabajador
Los números de la suerte del sábado 5 de mayo de 2026, según el signo del zodíaco
Lanzan un reclutamiento para sumar guardaparques en Argentina: estos son los requisitos para participar
Arrancó mayo pero... ¿cuál es el saldo negativo de la SUBE?
Policiales
VIDEO. Motos, disparos y terror en cuestión de minutos
Otro brutal crimen en La Plata: un festejo con amigos terminó en tragedia
Avances en la causa por la muerte de Paula Lastiris
Despertaron a un jubilado, lo ataron y le exigieron dólares para no golpearlo
Motos, disparos y terror en cuestión de minutos
Espectáculos
“Lobacabana”: Shakira copa Río con un show récord
Mayo en la tevé: novedades, regresos y mucho deporte
Agenda
Guía de cines
EN FOTOS | Los reyes del cuarteto coparon La Plata

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla