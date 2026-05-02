Boliches y free shop: polémica por el uso de una tarjeta de una empresa estatal
Boliches y free shop: polémica por el uso de una tarjeta de una empresa estatal
En La Plata se manifiesta el crecimiento de la pobreza como en todas las grandes ciudades del país
La pareja que se sigue eligiendo todos los días, 65 años después del altar
La industria textil, sacudida por un cóctel que es explosivo
Otro brutal crimen en La Plata: un festejo con amigos terminó en tragedia
Música, cine, teatro y más en la agenda cultura de este sábado en La Plata
Sábado fresco y ventoso en La Plata: cómo seguirá el tiempo durante el fin de semana
Boca en Santiago: va por un triunfo para meterle presión al Pincha
FECLIBA: 70 años de trayectoria institucional representando a nuestra red de prestadores de salud
Mirtha Legrand reveló el verdadero motivo que la alejó de la TV y ya le puso fecha a su regreso
Un banco proyectó más patentamientos de autos para este año y una estabilización del mercado
Ricardo Arjona hizo vibrar el Movistar Arena durante su primera noche en Argentina
¿Todos los caminos llevan a Boca? Crecen las expectativas por Dybala
Reiteran las protestas contra los ruidos molestos en la Región
Tailhade suma acusaciones contra Adorni y el jefe de Gabinete lo lleva a la justicia
Artistas, escritores, fotógrafos, nutricionistas y más especialistas de la Región que participarán de la edición especial de EL DIA del próximo domingo
Súper Cartonazo de $3.000.000 | Los números del viernes y sábado en el diario EL DIA
Cerca de Kicillof agitan el mecanismo de las PASO para definir candidatos
Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos de este sábado 2º de mayo del 2026
Bullrich y un sugestivo video con señales de una posible candidatura
PJ: lanzan un espacio alternativo, sin Kicillof ni el kirchnerismo duro
Actividades: vóley, yoga, taekwondo, gimnasia +50, apoyo escolar y talleres
Cavallo insiste con la idea de eliminar el cepo y liberar el dólar
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La ciudad de La Plata tendrá este sábado una jornada con temperaturas frescas y presencia de viento del sudoeste, en el marco de un fin de semana con mañanas frías y tardes agradables.
De acuerdo al pronóstico, durante este sábado se espera un cielo parcialmente nublado, con una temperatura mínima de 9 grados y una máxima que alcanzará los 17. Además, el viento soplará desde el sudoeste con intensidad y ráfagas, por lo que la sensación térmica podría ubicarse por debajo de la temperatura real en distintos momentos del día.
Para el domingo, en tanto, las condiciones mejorarían levemente. Se anticipa una jornada con cielo algo nublado, vientos leves del norte y marcas térmicas que irán desde los 4 hasta los 17 grados. La mañana será muy fría, mientras que por la tarde el tiempo se presentará más templado y estable.
De esta manera, el primer fin de semana de mayo llega con un marcado descenso de temperatura en la región, ideal para abrigarse durante las primeras horas del día y la noche.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí