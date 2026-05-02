Sábado fresco y ventoso en La Plata: cómo seguirá el tiempo durante el fin de semana

La ciudad de La Plata tendrá este sábado una jornada con temperaturas frescas y presencia de viento del sudoeste, en el marco de un fin de semana con mañanas frías y tardes agradables.

De acuerdo al pronóstico, durante este sábado se espera un cielo parcialmente nublado, con una temperatura mínima de 9 grados y una máxima que alcanzará los 17. Además, el viento soplará desde el sudoeste con intensidad y ráfagas, por lo que la sensación térmica podría ubicarse por debajo de la temperatura real en distintos momentos del día.

Para el domingo, en tanto, las condiciones mejorarían levemente. Se anticipa una jornada con cielo algo nublado, vientos leves del norte y marcas térmicas que irán desde los 4 hasta los 17 grados. La mañana será muy fría, mientras que por la tarde el tiempo se presentará más templado y estable.

De esta manera, el primer fin de semana de mayo llega con un marcado descenso de temperatura en la región, ideal para abrigarse durante las primeras horas del día y la noche.