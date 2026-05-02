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Súper Cartonazo de $3.000.000 | Mañana sale una doble tanda de números en el diario EL DIA

La Ciudad

Súper Cartonazo de $3.000.000 | Los números del viernes y sábado en el diario EL DIA

Súper Cartonazo de $3.000.000 | Los números del viernes y sábado en el diario EL DIA
2 de Mayo de 2026 | 07:12

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El pozo del Súper Cartonazo de EL DIA creció a $3.000.000 tras quedar vacante esta semana. Es por eso que desde el jueves se puso en marcha una nueva jugada con la tarjeta que se entregó gratis con la edición impresa del diario EL DIA.

La expectativa va en aumento y tras la entrega del cartón, como este viernes no se publicó el diario impreso, por el feriado nacional del Día del Trabajador, las primeras dos grillas se publicarán en la edición impresa de este sábado 2 de mayo.

Luego, como ocurre habitualmente, desde el domingo al martes se publicarán 10 números por cada edición, entre el 00 y el 89.

Los que tienen los cartones, que tienen 15 números entre el 00 y el 89, tienen que cotejar los cartones con los números que se publican.

En caso de que logren tener los 15 aciertos deben llamar al 412-0101 y concurrir a las oficinas de diagonal 80 Nº 815/817 para acreditar su condición de ganador.

LOS NÚMEROS DEL VIERNES 1º DE MAYO DEL 2026 Y LOS NÚMEROS DEL SÁBADO 2 DE MAYO DEL 2026

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