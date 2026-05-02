Boliches y free shop: polémica por el uso de una tarjeta de una empresa estatal
Boliches y free shop: polémica por el uso de una tarjeta de una empresa estatal
En La Plata se manifiesta el crecimiento de la pobreza como en todas las grandes ciudades del país
La pareja que se sigue eligiendo todos los días, 65 años después del altar
La industria textil, sacudida por un cóctel que es explosivo
Otro brutal crimen en La Plata: un festejo con amigos terminó en tragedia
Música, cine, teatro y más en la agenda cultura de este sábado en La Plata
Sábado fresco y ventoso en La Plata: cómo seguirá el tiempo durante el fin de semana
Boca en Santiago: va por un triunfo para meterle presión al Pincha
FECLIBA: 70 años de trayectoria institucional representando a nuestra red de prestadores de salud
Mirtha Legrand reveló el verdadero motivo que la alejó de la TV y ya le puso fecha a su regreso
Un banco proyectó más patentamientos de autos para este año y una estabilización del mercado
Ricardo Arjona hizo vibrar el Movistar Arena durante su primera noche en Argentina
¿Todos los caminos llevan a Boca? Crecen las expectativas por Dybala
Reiteran las protestas contra los ruidos molestos en la Región
Tailhade suma acusaciones contra Adorni y el jefe de Gabinete lo lleva a la justicia
Artistas, escritores, fotógrafos, nutricionistas y más especialistas de la Región que participarán de la edición especial de EL DIA del próximo domingo
Súper Cartonazo de $3.000.000 | Los números del viernes y sábado en el diario EL DIA
Cerca de Kicillof agitan el mecanismo de las PASO para definir candidatos
Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos de este sábado 2º de mayo del 2026
Bullrich y un sugestivo video con señales de una posible candidatura
PJ: lanzan un espacio alternativo, sin Kicillof ni el kirchnerismo duro
Actividades: vóley, yoga, taekwondo, gimnasia +50, apoyo escolar y talleres
Cavallo insiste con la idea de eliminar el cepo y liberar el dólar
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El pozo del Súper Cartonazo de EL DIA creció a $3.000.000 tras quedar vacante esta semana. Es por eso que desde el jueves se puso en marcha una nueva jugada con la tarjeta que se entregó gratis con la edición impresa del diario EL DIA.
La expectativa va en aumento y tras la entrega del cartón, como este viernes no se publicó el diario impreso, por el feriado nacional del Día del Trabajador, las primeras dos grillas se publicarán en la edición impresa de este sábado 2 de mayo.
Luego, como ocurre habitualmente, desde el domingo al martes se publicarán 10 números por cada edición, entre el 00 y el 89.
Los que tienen los cartones, que tienen 15 números entre el 00 y el 89, tienen que cotejar los cartones con los números que se publican.
En caso de que logren tener los 15 aciertos deben llamar al 412-0101 y concurrir a las oficinas de diagonal 80 Nº 815/817 para acreditar su condición de ganador.
LOS NÚMEROS DEL VIERNES 1º DE MAYO DEL 2026 Y LOS NÚMEROS DEL SÁBADO 2 DE MAYO DEL 2026
LE PUEDE INTERESAR
Sábado fresco y ventoso en La Plata: cómo seguirá el tiempo durante el fin de semana
LE PUEDE INTERESAR
Atacaron a la Biblioteca Max Nordau con una “molotov”
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí