FECLIBA: 70 años de trayectoria institucional representando a nuestra red de prestadores de salud

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A 70 años de su fundación, la Federación de Clínicas, Sanatorios, Hospitales y Otros Establecimientos de la Provincia de Buenos Aires FECLIBA reafirma su compromiso histórico con la representación y defensa de las instituciones prestadoras de salud.
Desde 1956 FECLIBA ha sido expresión del trabajo conjunto de un sector que cumple un rol esencial en la atención sanitaria y en el sostenimiento del sistema de salud, constituyéndose en un actor clave para su funcionamiento.
En este aniversario, reconocemos a todos quienes hicieron posible esta trayectoria: fundadores, dirigentes, instituciones, profesionales y trabajadores que, con esfuerzo y vocación, han consolidado una red prestacional de enorme valor para la comunidad.
Al mismo tiempo, este hito invita a reflexionar sobre los desafíos del presente y la necesidad de continuar fortaleciendo un sistema de salud que requiere previsibilidad, articulación y reconocimiento del rol estratégico que cumple el sector privado.
En su aniversario FECLIBA renueva su compromiso con el futuro promoviendo el diálogo institucional, la construcción de consensos y el fortalecimiento del sistema de salud.
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