Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo de $3.000.000 | Mañana sale una doble tanda de números en el diario EL DIA

Marcas y Tendencias

FECLIBA: 70 años de trayectoria institucional representando a nuestra red de prestadores de salud

ESPACIO PATROCINADO

FECLIBA: 70 años de trayectoria institucional representando a nuestra red de prestadores de salud
2 de Mayo de 2026 | 04:00

Escuchar esta nota

 

A 70 años de su fundación, la Federación de Clínicas, Sanatorios, Hospitales y Otros Establecimientos de la Provincia de Buenos Aires FECLIBA reafirma su compromiso histórico con la representación y defensa de las instituciones prestadoras de salud.

Desde 1956 FECLIBA ha sido expresión del trabajo conjunto de un sector que cumple un rol esencial en la atención sanitaria y en el sostenimiento del sistema de salud, constituyéndose en un actor clave para su funcionamiento.

En este aniversario, reconocemos a todos quienes hicieron posible esta trayectoria: fundadores, dirigentes, instituciones, profesionales y trabajadores que, con esfuerzo y vocación, han consolidado una red prestacional de enorme valor para la comunidad.

Al mismo tiempo, este hito invita a reflexionar sobre los desafíos del presente y la necesidad de continuar fortaleciendo un sistema de salud que requiere previsibilidad, articulación y reconocimiento del rol estratégico que cumple el sector privado.

En su aniversario FECLIBA renueva su compromiso con el futuro promoviendo el diálogo institucional, la construcción de consensos y el fortalecimiento del sistema de salud.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Leidas

Crece la polémica por un monumento

En la UNLP ya fijaron una nueva huelga para el 12

VIDEO. Motos, disparos y terror en cuestión de minutos

Pesar por el fallecimiento de Oscar Giacomantone

Boliches y free shop: polémica por el uso de una tarjeta de una empresa estatal

FOTOS | Etcheverry festejó en la calle sus 116 años

Denuncian que un nene fue a clase en Gonnet armado con una navaja

Las multas de tránsito suben 16,8% y pueden llegar a $2,2 millones

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla