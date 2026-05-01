Bares, peluquerías y tiendas de ropa en el exterior: los consumos de la tarjeta de una empresa del Estado

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Un informe de gestión revela más de 400 adelantos de efectivo con fondos públicos de la empresa energética nacional Nucleoeléctrica. Los movimientos coinciden con la gestión de Demian Reidel, ex asesor de Milei
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Un anexo de más de 1.900 páginas presentado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante el Congreso, dejó al descubierto una serie de gastos en la administración de la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA). El reporte de la tarjeta corporativa de la cuenta 338402 revela un catálogo de consumos en tiendas de lujo, servicios de playa en Valencia, discotecas en Madrid y una llamativa frecuencia de retiros de efectivo.
Los registros, que abarcan desde marzo de 2025 hasta febrero de 2026, cubren casi la totalidad de la gestión de Demian Reidel, el ex asesor del presidente Javier Milei, que desembarcó en la compañía en abril del año pasado y se retiró recientemente bajo sospechas de irregularidades en licitaciones.
Si bien el informe incluye gastos lógicos para una empresa del sector (como pagos a instituciones de energía nuclear en Estados Unidos y Canadá, la mayor parte del documento de 58 páginas describe una ruta turística y comercial financiada por el Estado. El reporte detalla pagos a "Discotecas Amadis S L" en España, consumos en el pub madrileño "El Pirata" por 765 dólares y visitas recurrentes a peluquerías. La tarjeta también fue utilizada en locales de ropa como Primark en la Gran Vía de Madrid, tiendas Adidas en India y en Estambul, y boutiques femeninas en Angra dos Reis, Brasil, además de 13 pagos a "Mar y Sombra SL", una firma que gestiona paradores de playa en la Comunidad Valenciana.
Uno de los puntos que más suspicacias genera entre los legisladores es el apartado de los adelantos en efectivo. El informe contabiliza más de 400 extracciones que suman aproximadamente 56 millones de pesos. En una sola jornada, el 23 de enero, se realizaron 13 giros consecutivos de 47,9 dólares cada uno. A diferencia de las compras en comercios, estos movimientos no dejan rastro sobre el destino final del dinero, lo que dificulta la rendición de cuentas exigida por la normativa de viáticos de la Administración Pública.
"El documento muestra todos los gastos, pero no precisa quién hizo cada erogación ni si se utilizó uno o varios plásticos", señala la investigación basada en el pedido de acceso a la información pública.
El concepto de "Duty Free" es una constante. Se registran 45 menciones por un total cercano a los 6 mil dólares y más de un millón de pesos. Las compras se realizaron en terminales aéreas de Punta Cana, Seúl y diversos puntos de Europa.
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En cuanto al alojamiento, la tarjeta solventó estadías en hoteles de alta gama como el "St Regis" de Singapur, el "Vienna Marriott" y el "Meliá Vienna".
Consultado por la prensa, Demian Reidel no formuló declaraciones, mientras que fuentes actuales de Nucleoeléctrica intentaron matizar el informe alegando que se trata de un "mix de gastos" de varios directivos y que los montos podrían estar amparados bajo el régimen de viáticos. Sin embargo, el contraste entre la naturaleza técnica de NASA y el financiamiento de masajes y ropa deportiva ha encendido las alarmas sobre el uso de los fondos públicos en las empresas del Estado.
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