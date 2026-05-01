Arrancaron los festejos por el 116º aniversario de Etcheverry: el cronograma completo

Este viernes 1° de mayo se celebra el 116° aniversario de Ángel Etcheverry. Y para la ocasión la Municipalidad de La Plata preparó una jornada especial que reunirá propuestas culturales, tradicionales y comunitarias.

Las actividades se desarrollarán entre las 10 y las 18 en la vieja estación ubicada en la calle 52 y 229, con una programación pensada para toda la familia y centrada en la identidad y las costumbres locales.

La celebración comenzó por la mañana con una misa en la parroquia San Vicente de Paul (229 bis entre 53 y 54). Luego tendrá lugar el acto protocolar, que incluirá el izamiento de la bandera, la entonación del himno, la presentación de la banda y un desfile cívico tradicionalista con la participación de instituciones y agrupaciones de la zona.

Durante la jornada también se llevará a cabo la carrera de sortija, uno de los momentos más emblemáticos del festejo, y a partir del mediodía se sumarán una feria gastronómica, un paseo de artesanos y música en vivo a cargo de Nancy Botta & Manu Cortés, Los Misterios, David Martínez, Anto Vera, Miguel Canteros y su grupo y Los Confites.

El cierre estará marcado por la entrega de la copa aniversario a las autoridades del Centro Sortijero y el clásico corte de torta, en una propuesta que buscará destacar la historia y el arraigo de la localidad.