“Hay una economía a dos velocidades: crece la oferta y cae la demanda”

El director ejecutivo de CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento), Luciano Laspina, analizó la situación económica actual, advirtió sobre una “economía a dos velocidades” y planteó la necesidad de acuerdos básicos entre oficialismo y oposición para sostener la estabilidad macroeconómica y avanzar hacia una agenda de crecimiento. También reclamó una reforma tributaria y una nueva estrategia de desarrollo para la próxima década.

Laspina integró la Cámara de Diputados entre 2015 y 2025, donde presidió la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados (2015–2019) y la Comisión Bicameral de Reforma Tributaria (2016–2017). Previamente, se desempeñó como economista jefe y CFO del Banco Ciudad de Buenos Aires (2008–2015).

- ¿Por qué la macroeconomía muestra señales positivas, pero el consumo sigue deprimido?

- La Argentina está atravesada por dos fuerzas muy potentes: la estabilización macroeconómica, todavía inconclusa, y la transformación del modelo de integración al mundo. Ambas se cruzan y generan tensiones. Hoy hay una economía a dos velocidades: expansión de la oferta con recesión de la demanda. Los sectores exportadores -energía, minería y agro- trabajan a plena capacidad, mientras la demanda interna sigue débil. Eso impacta en construcción, industria y comercio.

- ¿Existe consenso sobre la necesidad de equilibrio fiscal, evitar la emisión y no endeudarse para gasto corriente?

- La experiencia traumática de los últimos años generó espacio social para un cambio drástico. Lo que necesitamos es un acuerdo político básico y duradero, no entre los que piensan igual, sino entre los que piensan distinto. Un entendimiento simple, pre-ideológico, que le sirva al oficialismo para gobernar mejor y a la oposición para ser más competitiva. Algo parecido a la transición de 2003 en Brasil entre Fernando Henrique Cardoso y Lula da Silva. Allí hubo un acuerdo tácito sobre tres puntos: respetar contratos, sostener el equilibrio fiscal y eliminar el financiamiento monetario del fisco. Eso necesita la Argentina. Para todo lo demás, decide la democracia.

LA COPARTICIPACIÓN

- ¿Es posible una nueva ley de coparticipación?

- Es un desafío jurídico y político enorme. Requeriría que se convierta en prioridad número uno del gobierno nacional. Hoy no veo que la coyuntura le dé ese margen. Pero no podemos dejar de intentarlo, porque es una reforma indispensable para ordenar el sistema tributario federal y evitar pérdida de competitividad.

- ¿Cómo reducir la presión fiscal sin desfinanciar al Estado nacional, provincial y municipal?

- Para impulsar una reforma impositiva sin desestabilizar las cuentas públicas se necesita espacio fiscal. Y para tener espacio fiscal, la economía tiene que crecer. El problema es que para crecer se necesita bajar impuestos distorsivos. En esa circularidad estamos atrapados hace mucho tiempo.

- ¿Es viable una reforma tributaria?

- Argentina es campeona mundial de los impuestos súper distorsivos. Entre retenciones, sellos, Ingresos Brutos e impuesto al cheque, el país recauda unos 8 puntos del PBI. En América Latina esos tributos rondan los 2 puntos y en los países de la OCDE menos de 1 punto. Deberíamos empezar por ahí. Es una tarea conjunta entre Nación y provincias.

- El lema de la última cena de CIPPEC fue “Crecer o crecer”. ¿Qué proponen?

- Primero necesitamos acuerdos políticos básicos entre las principales fuerzas para asegurar estabilidad macroeconómica. Luego hay que avanzar con una agenda de desarrollo más ambiciosa. Desde CIPPEC queremos ayudar a construir una hoja de ruta para los próximos diez años, con ideas para pasar hacia una nueva economía competitiva, con la mayor velocidad posible y el menor costo social. Esa nueva economía no debe edificarse sobre las ruinas de la actual, sino sobre sus cimientos: nuestras empresas, su capital físico, sus recursos humanos y sus capacidades.

El desafío argentino, más que económico, es político: construir una visión de futuro compartida, centrada en progreso, integración e inclusión. La oportunidad es enorme. Ojalá no se desaproveche.