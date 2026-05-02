La Plata, un espejo de la crisis en los grandes conglomerados del país

Según todas las proyecciones, la economía argentina seguirá creciendo sin que ello signifique una mejora en la situación de los millones de argentinos que viven en las grandes metrópolis, en las cuales la industria y el comercio ocupaban un lugar importante. Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires sufren esa situación en sus conglomerados a pesar de que el sector agropecuario de esas provincias genera miles de millones de dólares por las exportaciones de alimentos.

Ocurre que como el campo, la minería y la explotación del petróleo y el gas no generan puestos de trabajo en número suficiente para reemplazar los que se pierden con la apertura irrestricta de la aduana y las exenciones impositivas en favor de los productos chinos cuyos fabricantes al enviar la mercadería por correo no pagan ninguno de los impuestos que deben enfrentar las industrias y comercios legalmente establecidas, las grandes ciudades están cercadas por la pobreza. A esos factores, que atentan contra todo lo formalmente establecidos en fábricas o negocios, debe agregarse el desenfrenado crecimiento de ferias, saladas y saladitas en las que la empobrecida clase media puede comprar diferentes productos que allí siguen estando al alcance de su mano.

Un plan

Hasta ahora el Gobierno no ha hecho público ni el esbozo de un plan para superar esa situación. La gravedad de la misma se verifica todos los días en el Gran La Plata donde ya no es noticia que un comercio cierre sus puertas, aún entre aquellos que desarrollaron su actividad durante décadas. La desocupación crece en paralelo, el trabajo informal o los salarios bajos parecen ser el único destino de millones de argentinos.

Con la vista puesta en el futuro, desde los funcionarios del Fondo Monetario Internacional a los gerentes y asesores de grandes bancos privados nacionales y del exterior pasando por las asociaciones y cámaras de industriales y comerciantes de nuestro país advierten el problema no es solo económico sino de que el Gobierno no puede dejar de tener en cuenta que dentro de poco más de un año se iniciará el proceso electoral por el cual la ciudadanía designará muchos de los gobernadores de las provincias, senadores y diputados nacionales y al Presidente de la República.

Una pregunta

Por supuesto que la situación de las familias sumergidas en la pobreza y el crecimiento de la miseria abre una incógnita insoslayable: ¿los votantes podrán abstraerse de sus vicisitudes económicas en el cuarto oscuro?

Según numerosos estudios y análisis sociológicos y políticos la gente suele decidir su voto aún contra sus propios intereses guiada por factores puramente emocionales. Al analizar la victoria de Trump destacados analistas en Estados Unidos subrayaron que su candidatura se impuso sobre la base de canalizar fobias y temores de la ciudadanía, como también el hartazgo de los pobladores del interior profundo frente a los presuntos privilegios de los habitantes de las grandes ciudades y “la corrupción entre los poderosos de Washington que en esa campaña se les adjudica el mismo papel que en nuestro país a la casta”.

Abstracciones y realidades

Todas las proyecciones sobre la futura mejora de los argentinos, “falta muy poco”, lo cierto es que el crecimiento del Producto Bruto, el equilibrio fiscal y el superávit de la balanza comercial no han significado ningún progreso para una inmensa clase media de las grandes urbes. Es cierto que ya se había acostumbrado a que según las estadísticas internacionales los salarios no alcanzaban para que se los clasifique de clase media pero en los últimos 5 años se ha hundido más como es notorio en el Gran La Plata.

El Gobierno confía en la situación de los porteños, de las zonas agrarias, de las provincias donde ya se advierten las consecuencias de las inversiones para extraer litio, oro, plata, petróleo, gas y las multimillonarias inversiones que requieren en los yacimientos de cobre serían los cimientos de una construcción que reduciría la pobreza.

Los beneficiados por el crecimiento de la minería, las explotaciones de gas y petróleo, el agro y los vinculados a las actividades financieras son numéricamente menos que los que sienten una caída en su nivel de vida. ¿Para estos últimos el Gobierno logrará exhibir un proyecto que los incluya y sea convincente? Los inversores del país y del extranjero se hacen esas preguntas. “No hay nada más cobarde que los capitales”.