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¿Qué es la Ley Fundacional de La Plata, que hoy cumple 144 años?

¿Qué es la Ley Fundacional de La Plata, que hoy cumple 144 años?
1 de Mayo de 2026 | 06:34

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El sueño de Dardo Rocha comenzaba a hacerse realidad. Se sancionó 7 meses antes de colocar la piedra fundamental en plaza Moreno

Se cumplen exactamente 144 años de aquel día clave en 1882 (1 de Mayo cuando se promulgó), cuando se sancionó la ley fundacional que permitiría que el sueño de Dardo Rocha se hiciera realidad: la Ciudad de La Plata.

Tras la federalización de la Ciudad de Buenos Aires en 1880, la Provincia se quedó "sin casa". El entonces gobernador Rocha necesitaba fundar una nueva capital que fuera el símbolo de la modernidad y el progreso argentino.

La Legislatura de la Provincia de Buenos Aires el 30 de abril de 1882 sancionó ese día la ley que determinaba:

- La ubicación: se eligieron las lomas de Ensenada (propiedad de Martín Iraola).
- El nombre: se bautizó oficialmente como La Plata, un nombre que evocaba al Río de la Plata y la riqueza de la región.

El objetivo: centralizar el poder administrativo, judicial y educativo en un entorno planificado

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