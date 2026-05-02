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Mirtha Legrand reveló el verdadero motivo que la alejó de la TV y ya le puso fecha a su regreso

Mirtha Legrand reveló el verdadero motivo que la alejó de la TV y ya le puso fecha a su regreso
2 de Mayo de 2026 | 07:58

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Tras varias semanas de incertidumbre por su ausencia en la pantalla y luego de confirmarse que Juana Viale la reemplazará por tercer fin de semana consecutivo, Mirtha Legrand dio detalles sobre su estado de salud. La conductora mantuvo un intercambio con Ángel de Brito, quien se encargó de difundir las palabras de la animadora.

El contacto se produjo este viernes, cuando el periodista de América TV retomó el tema de la evolución clínica de Legrand. Según explicó, la comunicación se había iniciado el pasado 22 de abril, fecha en la que se conocieron las primeras noticias sobre su cuadro, aunque la respuesta de la conductora llegó recién en las últimas horas.

Durante la charla, De Brito consultó sobre la naturaleza de la afección, a lo que Legrand respondió de manera tajante para despejar dudas: “No, Angelito, fue bronquitis y muy fuerte. Me dieron muchos antibióticos”. De esta manera, la diva aclaró que su cuadro fue más complejo que el simple resfrío que se había mencionado en un principio.

Respecto a su evolución y al motivo que desencadenó el malestar, la conductora le explicó al periodista que ya se encuentra en la etapa final de su recuperación. “Estoy casi repuesta del todo. Besos para todos. Casi totalmente repuesta. Fui al teatro a ver Rocky, con muchísima refrigeración y me hizo mucho daño”, detalló sobre las consecuencias de su salida nocturna.

Ante esta revelación, en el piso de LAM se generó un breve debate sobre la responsabilidad del teatro o de los protagonistas de la obra, pero De Brito intervino para desvincular al actor Nicolás Vázquez de la situación. El periodista señaló que se trata de la climatización habitual de cualquier sala y que no se pueden atribuir culpas por el funcionamiento estándar de los equipos de aire acondicionado.

Para concluir, el conductor compartió el mensaje que confirma el retorno de la Chiqui a su actividad habitual en la pantalla de El Trece. Según sus palabras, el entusiasmo por volver al trabajo es total: “La semana que viene retomo mi programa”, le manifestó Legrand, anticipando su regreso para el próximo fin de semana.

Mientras tanto, este sábado Juana Viale estará nuevamente al frente de la mesa. Para la emisión del 2 de mayo, el programa contará con una fuerte impronta periodística y económica. Entre los invitados confirmados se encuentran María O’Donnell y Luciana Geuna, esta última de relevancia en la agenda reciente tras las menciones públicas del presidente Javier Milei.

La lista de comensales se completará con la presencia de Julián Weich, de vasta trayectoria en el espectáculo y el trabajo solidario, y el economista Miguel Ángel Boggiano, quien analizará el contexto financiero actual del país.

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