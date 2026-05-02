Mirtha Legrand reveló el verdadero motivo que la alejó de la TV y ya le puso fecha a su regreso

Boliches y free shop: polémica por el uso de una tarjeta de una empresa estatal
Boliches y free shop: polémica por el uso de una tarjeta de una empresa estatal
En La Plata se manifiesta el crecimiento de la pobreza como en todas las grandes ciudades del país
La pareja que se sigue eligiendo todos los días, 65 años después del altar
La industria textil, sacudida por un cóctel que es explosivo
Otro brutal crimen en La Plata: un festejo con amigos terminó en tragedia
Música, cine, teatro y más en la agenda cultura de este sábado en La Plata
Sábado fresco y ventoso en La Plata: cómo seguirá el tiempo durante el fin de semana
Boca en Santiago: va por un triunfo para meterle presión al Pincha
FECLIBA: 70 años de trayectoria institucional representando a nuestra red de prestadores de salud
Un banco proyectó más patentamientos de autos para este año y una estabilización del mercado
Reiteran las protestas contra los ruidos molestos en la Región
Tailhade suma acusaciones contra Adorni y el jefe de Gabinete lo lleva a la justicia
Artistas, escritores, fotógrafos, nutricionistas y más especialistas de la Región que participarán de la edición especial de EL DIA del próximo domingo
Súper Cartonazo de $3.000.000 | Los números del viernes y sábado en el diario EL DIA
Cerca de Kicillof agitan el mecanismo de las PASO para definir candidatos
Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos de este sábado 2º de mayo del 2026
Bullrich y un sugestivo video con señales de una posible candidatura
PJ: lanzan un espacio alternativo, sin Kicillof ni el kirchnerismo duro
Actividades: vóley, yoga, taekwondo, gimnasia +50, apoyo escolar y talleres
Cavallo insiste con la idea de eliminar el cepo y liberar el dólar
La disputa por las comisiones mantiene frenada a la Legislatura
Las multas de tránsito suben 16,8% y pueden llegar a $2,2 millones
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Tras varias semanas de incertidumbre por su ausencia en la pantalla y luego de confirmarse que Juana Viale la reemplazará por tercer fin de semana consecutivo, Mirtha Legrand dio detalles sobre su estado de salud. La conductora mantuvo un intercambio con Ángel de Brito, quien se encargó de difundir las palabras de la animadora.
El contacto se produjo este viernes, cuando el periodista de América TV retomó el tema de la evolución clínica de Legrand. Según explicó, la comunicación se había iniciado el pasado 22 de abril, fecha en la que se conocieron las primeras noticias sobre su cuadro, aunque la respuesta de la conductora llegó recién en las últimas horas.
Durante la charla, De Brito consultó sobre la naturaleza de la afección, a lo que Legrand respondió de manera tajante para despejar dudas: “No, Angelito, fue bronquitis y muy fuerte. Me dieron muchos antibióticos”. De esta manera, la diva aclaró que su cuadro fue más complejo que el simple resfrío que se había mencionado en un principio.
Respecto a su evolución y al motivo que desencadenó el malestar, la conductora le explicó al periodista que ya se encuentra en la etapa final de su recuperación. “Estoy casi repuesta del todo. Besos para todos. Casi totalmente repuesta. Fui al teatro a ver Rocky, con muchísima refrigeración y me hizo mucho daño”, detalló sobre las consecuencias de su salida nocturna.
Ante esta revelación, en el piso de LAM se generó un breve debate sobre la responsabilidad del teatro o de los protagonistas de la obra, pero De Brito intervino para desvincular al actor Nicolás Vázquez de la situación. El periodista señaló que se trata de la climatización habitual de cualquier sala y que no se pueden atribuir culpas por el funcionamiento estándar de los equipos de aire acondicionado.
Para concluir, el conductor compartió el mensaje que confirma el retorno de la Chiqui a su actividad habitual en la pantalla de El Trece. Según sus palabras, el entusiasmo por volver al trabajo es total: “La semana que viene retomo mi programa”, le manifestó Legrand, anticipando su regreso para el próximo fin de semana.
Mientras tanto, este sábado Juana Viale estará nuevamente al frente de la mesa. Para la emisión del 2 de mayo, el programa contará con una fuerte impronta periodística y económica. Entre los invitados confirmados se encuentran María O’Donnell y Luciana Geuna, esta última de relevancia en la agenda reciente tras las menciones públicas del presidente Javier Milei.
La lista de comensales se completará con la presencia de Julián Weich, de vasta trayectoria en el espectáculo y el trabajo solidario, y el economista Miguel Ángel Boggiano, quien analizará el contexto financiero actual del país.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí