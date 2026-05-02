Atacaron a la Biblioteca Max Nordau con una “molotov”

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La agresión provocó destrozos en el frente del edificio. Desde la entidad lo vincularon al auge de ideas de odio y antisemitismo
El Centro Literario Israelita y Biblioteca Max Nordau, una de las instituciones culturales más tradicionales de la Ciudad, sufrió ayer por la noche un ataque en su sede del Centro, donde personas no identificadas arrojaron un objeto con combustible que provocó destrozos en el frente del edificio
El episodio ocurrió en la zona de calle 11 entre 58 y 59. Según las primeras reconstrucciones, los agresores utilizaron un artefacto casero tipo molotov, que impactó contra la fachada sin llegar a provocar un incendio, pero sí la rotura de vidrios.
Desde la Comisión Directiva de la institución confirmaron lo sucedido a través de un comunicado oficial: “En la noche de ayer nuestra institución sufrió un ataque: personas aún no identificadas arrojaron un objeto contundente con combustible contra el frente de la biblioteca, provocando rotura de vidrios y daños materiales”, se denunció.
No hubo heridos, pero el impacto fue significativo. “La gravedad del hecho y el contexto nos preocupan profundamente”, expresó la entidad y agregó que se realizaron las denuncias correspondientes, por lo que la Justicia ya investiga el ataque.
Del mismo modo, la Municipalidad de La Plata expresó su más “enérgico rechazo ante este episodio de violencia y discriminación” y expresó el acompañamiento a la institución “en este difícil momento”.
En ese marco, se reforzó la seguridad de la sede. “Queremos llevar tranquilidad a nuestros socios y socias: estamos reforzando las medidas de seguridad y protocolos de prevención para garantizar el cuidado de todos”, se indicó desde Max Nordau. A la vez, se informó que la institución trabaja en coordinación con organismos de la comunidad judía como la DAIA.
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Más allá de los daños materiales, se puso el foco en el contexto. “No podemos desligar este episodio del crecimiento del antisemitismo a nivel internacional y nacional, así como de los climas de intolerancia que habilitan expresiones de odio”, advirtieron.
En ese sentido, remarcaron que “esto nos interpela a promover, hoy más que nunca, una convivencia democrática basada en el respeto por la pluralidad”.
La institución, con más de un siglo de trayectoria en la ciudad, reafirmó además su posicionamiento frente a este tipo de hechos. “Reafirmamos nuestro compromiso con la igualdad, los derechos humanos y nuestra identidad judía y humanista”, sostuvieron.
Desde la biblioteca aseguraron que el ataque refuerza su tarea cotidiana y “convicción de seguir construyendo cultura, pensamiento crítico y encuentro”.
Finalmente, convocaron a la comunidad a involucrarse activamente frente a este tipo de episodios “para enfrentar toda forma de violencia y discriminación”.
El hecho generó repercusiones en distintos ámbitos culturales y sociales de la Región, donde la Biblioteca Max Nordau es reconocida por su labor ya histórica. AMIA manifestó su “más enérgico repudio frente a este tipo de acciones cobardes y antisemitas, que atentan contra los valores de convivencia, respeto y pluralidad que como sociedad debemos resguardar”. También expuso su acompañamiento la Federación de Instituciones de la Región.
El intendente Julio Alak anunció que la Comuna va a “colaborar activamente” con la Justicia. “No vamos a permitir que el odio y la intolerancia tengan lugar en nuestra ciudad”, dijo.
El hecho ocurrió en la noche del jueves, en 11 entre 58 y 59 / el dia
El artefacto casero rompió una de las ventanas del edificio / el dia
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