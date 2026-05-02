Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo de $3.000.000 | Mañana sale una doble tanda de números en el diario EL DIA

La Ciudad |La justicia investiga

Atacaron a la Biblioteca Max Nordau con una “molotov”

La agresión provocó destrozos en el frente del edificio. Desde la entidad lo vincularon al auge de ideas de odio y antisemitismo

Atacaron a la Biblioteca Max Nordau con una “molotov”

El hecho ocurrió en la noche del jueves, en 11 entre 58 y 59 / el dia

2 de Mayo de 2026 | 02:52
Edición impresa

El Centro Literario Israelita y Biblioteca Max Nordau, una de las instituciones culturales más tradicionales de la Ciudad, sufrió ayer por la noche un ataque en su sede del Centro, donde personas no identificadas arrojaron un objeto con combustible que provocó destrozos en el frente del edificio

El episodio ocurrió en la zona de calle 11 entre 58 y 59. Según las primeras reconstrucciones, los agresores utilizaron un artefacto casero tipo molotov, que impactó contra la fachada sin llegar a provocar un incendio, pero sí la rotura de vidrios.

Desde la Comisión Directiva de la institución confirmaron lo sucedido a través de un comunicado oficial: “En la noche de ayer nuestra institución sufrió un ataque: personas aún no identificadas arrojaron un objeto contundente con combustible contra el frente de la biblioteca, provocando rotura de vidrios y daños materiales”, se denunció.

No hubo heridos, pero el impacto fue significativo. “La gravedad del hecho y el contexto nos preocupan profundamente”, expresó la entidad y agregó que se realizaron las denuncias correspondientes, por lo que la Justicia ya investiga el ataque.

Del mismo modo, la Municipalidad de La Plata expresó su más “enérgico rechazo ante este episodio de violencia y discriminación” y expresó el acompañamiento a la institución “en este difícil momento”.

En ese marco, se reforzó la seguridad de la sede. “Queremos llevar tranquilidad a nuestros socios y socias: estamos reforzando las medidas de seguridad y protocolos de prevención para garantizar el cuidado de todos”, se indicó desde Max Nordau. A la vez, se informó que la institución trabaja en coordinación con organismos de la comunidad judía como la DAIA.

LE PUEDE INTERESAR

Crece la polémica por un monumento

LE PUEDE INTERESAR

Del barco a la estantería: importados en el 55% del comercio

Más allá de los daños materiales, se puso el foco en el contexto. “No podemos desligar este episodio del crecimiento del antisemitismo a nivel internacional y nacional, así como de los climas de intolerancia que habilitan expresiones de odio”, advirtieron.

En ese sentido, remarcaron que “esto nos interpela a promover, hoy más que nunca, una convivencia democrática basada en el respeto por la pluralidad”.

La institución, con más de un siglo de trayectoria en la ciudad, reafirmó además su posicionamiento frente a este tipo de hechos. “Reafirmamos nuestro compromiso con la igualdad, los derechos humanos y nuestra identidad judía y humanista”, sostuvieron.

Desde la biblioteca aseguraron que el ataque refuerza su tarea cotidiana y “convicción de seguir construyendo cultura, pensamiento crítico y encuentro”.

Finalmente, convocaron a la comunidad a involucrarse activamente frente a este tipo de episodios “para enfrentar toda forma de violencia y discriminación”.

El hecho generó repercusiones en distintos ámbitos culturales y sociales de la Región, donde la Biblioteca Max Nordau es reconocida por su labor ya histórica. AMIA manifestó su “más enérgico repudio frente a este tipo de acciones cobardes y antisemitas, que atentan contra los valores de convivencia, respeto y pluralidad que como sociedad debemos resguardar”. También expuso su acompañamiento la Federación de Instituciones de la Región.

El intendente Julio Alak anunció que la Comuna va a “colaborar activamente” con la Justicia. “No vamos a permitir que el odio y la intolerancia tengan lugar en nuestra ciudad”, dijo.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

El hecho ocurrió en la noche del jueves, en 11 entre 58 y 59 / el dia

El artefacto casero rompió una de las ventanas del edificio / el dia

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Giro en la causa por el crimen en un cotillón de La Plata: descartan la hipótesis de una deuda y el acusado no declaró

Pelea mortal en La Plata: una discusión entre amigos terminó con un hombre asesinado

Música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos para este finde en La Plata

Ataque y preocupación en La Plata: destrozaron los vidrios de una histórica biblioteca en pleno centro

La agenda de Estudiantes está cargada de partidos

Gimnasia piensa en Argentinos y Pata Pereyra va con todo: sólo cuida a Martínez 

Motochorros atacaron a un chofer de Uber en La Plata: le quisieron robar la moto y le dispararon dos veces

En la UNLP ya fijaron una nueva huelga para el 12
+ Leidas

Crece la polémica por un monumento

En la UNLP ya fijaron una nueva huelga para el 12

VIDEO. Motos, disparos y terror en cuestión de minutos

Pesar por el fallecimiento de Oscar Giacomantone

Boliches y free shop: polémica por el uso de una tarjeta de una empresa estatal

FOTOS | Etcheverry festejó en la calle sus 116 años

Denuncian que un nene fue a clase en Gonnet armado con una navaja

Las multas de tránsito suben 16,8% y pueden llegar a $2,2 millones
Últimas noticias de La Ciudad

Crece la polémica por un monumento

Del barco a la estantería: importados en el 55% del comercio

La pareja que se sigue eligiendo todos los días, 65 años después del altar

Actividades: vóley, yoga, taekwondo, gimnasia +50, apoyo escolar y talleres
Deportes
Estudiantes: quiere terminar en lo más alto
Futbolistas con pasado en el fútbol de la Región
Pereyra pone lo mejor ante Argentinos Juniors
Los pibes triperos enfrentan a Belgrano
Tras el triunfo en Brasil, se viene la rotación
Policiales
VIDEO. Motos, disparos y terror en cuestión de minutos
Otro brutal crimen en La Plata: un festejo con amigos terminó en tragedia
Avances en la causa por la muerte de Paula Lastiris
Despertaron a un jubilado, lo ataron y le exigieron dólares para no golpearlo
Motos, disparos y terror en cuestión de minutos
Espectáculos
“Lobacabana”: Shakira copa Río con un show récord
Mayo en la tevé: novedades, regresos y mucho deporte
Agenda
Guía de cines
EN FOTOS | Los reyes del cuarteto coparon La Plata
Información General
Fiesta en el Único: el cuarteto se apoderó de la Ciudad
Multitudinaria convocatoria en la Feria del Libro en el Día del Trabajador
Los números de la suerte del sábado 5 de mayo de 2026, según el signo del zodíaco
Lanzan un reclutamiento para sumar guardaparques en Argentina: estos son los requisitos para participar
Arrancó mayo pero... ¿cuál es el saldo negativo de la SUBE?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla