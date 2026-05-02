Una masa de aire polar se instaló este finde en La Plata: frío, ráfagas de viento y crecida del Río de La Plata

Un frente frío dejó atrás la Patagonia en el día de ayer e ingresó en toda la zona central del país. Esto provocó cierta inestabilidad, un cambio marcado de vientos al sur que se intensificaron fuertemente este sábado, y fundamentalmente un brusco descenso térmico que se irá potenciando con el correr del fin de semana largo en La Plata y todo el AMBA.

El tiempo a partir del sábado 2 de mayo mostraba otra faceta sobre la región del Gran La Plata, donde se instalaba una masa de aire frío y el tiempo se tornaba ventoso, produciéndose además una crecida en el estuario del Río de la Plata.

La jornada presentará cielo algo o parcialmente nublado, siendo los vientos regulares del sudoeste el factor de mayor relevancia, con ráfagas que podrían alcanzar los 40 a 50 km/h, especialmente en la tarde.

El ambiente se sentirá muy fresco toda la jornada, ante la combinación del ingreso de aire frío con fuertes vientos. Las temperaturas máximas promediarán los 17 °C en la tarde (varios grados menos respecto a este viernes), en tanto que la mínima es probable se produzca a última hora de la noche del sábado, con valores cercanos a 10-11 °C en Capital Federal pero por debajo de 8 °C en el conurbano.

Domingo con temperaturas invernales

Las primeras horas del domingo mostrarán una calma relativa en el viento, soplando de direcciones variables ante el paso de un centro de altas presiones sobre la región.

Esto fomentará un descenso pronunciado de las temperaturas en la madrugada del domingo, dando paso a un amanecer muy frío nuevamente, similar a lo que sucedió a inicios de esta semana.

Se prevén temperaturas mínimas del orden de hasta 2 o 3 °C en el Gran Buenos Aires. Para el Gran La Plata, se anunciaron descensos hasta los 4ºC. Mientras que en la Capital Federal las marcas más bajas se ubicarán en 6ºC.

El cielo despejado irá dando paso a condiciones de cielo parcial nublado con el correr del día, en tanto que el viento volverá a intensificarse, pero del cuadrante norte nuevamente. Por la tarde se esperan máximas de 17 a 18 °C, continuando en ligero aumento para el inicio de la próxima semana e interrumpiendo rápidamente este pulso de aire frío en la región.

Río arriba este sábado

En cuanto al aumento del nivel de agua en el Río de la Plata, empezará a notarse con fuerza luego del mediodía del sábado, alcanzando niveles acordes a una crecida de intensidad moderada entre la noche de este día y la madrugada del domingo.

A eso de las 21, los picos de marea superarían el umbral de 2,15 metros en el Puerto La Plata como también en San Fernando y en la Ciudad de Buenos Aires.

En este marco el Centro de Prevención de Crecidas del Servicio de Hidrografía Naval dependiente del Ministerio de Defensa de la Nación, informó que "el Río de La Plata interior se encontrará durante la tarde y la noche de hoy, noventa centímetros sobre los valores indicados en las tablas de marea".