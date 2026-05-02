Boliches y free shop: polémica por el uso de una tarjeta de una empresa estatal
Boliches y free shop: polémica por el uso de una tarjeta de una empresa estatal
Una masa de aire polar se instaló este finde en La Plata: frío, ráfagas de viento y crecida del Río de La Plata
En La Plata se manifiesta el crecimiento de la pobreza como en todas las grandes ciudades del país
La pareja que se sigue eligiendo todos los días, 65 años después del altar
Otro brutal crimen en La Plata: un festejo con amigos terminó en tragedia
Música, cine, teatro y más en la agenda cultural de este sábado en La Plata
La industria textil, sacudida por un cóctel que es explosivo
Agenda deportiva recargada este sábado: eventos, horarios y TV
Boca en Santiago: va por un triunfo para meterle presión al Pincha
Sábado fresco y ventoso en La Plata: cómo seguirá el tiempo durante el fin de semana
FECLIBA: 70 años de trayectoria institucional representando a nuestra red de prestadores de salud
Mirtha Legrand reveló el verdadero motivo que la alejó de la TV y ya le puso fecha a su regreso
Un banco proyectó más patentamientos de autos para este año y una estabilización del mercado
Ricardo Arjona hizo vibrar el Movistar Arena durante su primera noche en Argentina
¿Todos los caminos llevan a Boca? Crecen las expectativas por Dybala
Reiteran las protestas contra los ruidos molestos en la Región
Tailhade suma acusaciones contra Adorni y el jefe de Gabinete lo lleva a la justicia
Artistas, escritores, fotógrafos, nutricionistas y más especialistas de la Región que participarán de la edición especial de EL DIA del próximo domingo
Súper Cartonazo de $3.000.000 | Los números del viernes y sábado en el diario EL DIA
Cerca de Kicillof agitan el mecanismo de las PASO para definir candidatos
Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos de este sábado 2º de mayo del 2026
Bullrich y un sugestivo video con señales de una posible candidatura
PJ: lanzan un espacio alternativo, sin Kicillof ni el kirchnerismo duro
Actividades: vóley, yoga, taekwondo, gimnasia +50, apoyo escolar y talleres
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Un frente frío dejó atrás la Patagonia en el día de ayer e ingresó en toda la zona central del país. Esto provocó cierta inestabilidad, un cambio marcado de vientos al sur que se intensificaron fuertemente este sábado, y fundamentalmente un brusco descenso térmico que se irá potenciando con el correr del fin de semana largo en La Plata y todo el AMBA.
El tiempo a partir del sábado 2 de mayo mostraba otra faceta sobre la región del Gran La Plata, donde se instalaba una masa de aire frío y el tiempo se tornaba ventoso, produciéndose además una crecida en el estuario del Río de la Plata.
La jornada presentará cielo algo o parcialmente nublado, siendo los vientos regulares del sudoeste el factor de mayor relevancia, con ráfagas que podrían alcanzar los 40 a 50 km/h, especialmente en la tarde.
El ambiente se sentirá muy fresco toda la jornada, ante la combinación del ingreso de aire frío con fuertes vientos. Las temperaturas máximas promediarán los 17 °C en la tarde (varios grados menos respecto a este viernes), en tanto que la mínima es probable se produzca a última hora de la noche del sábado, con valores cercanos a 10-11 °C en Capital Federal pero por debajo de 8 °C en el conurbano.
Domingo con temperaturas invernales
Las primeras horas del domingo mostrarán una calma relativa en el viento, soplando de direcciones variables ante el paso de un centro de altas presiones sobre la región.
Esto fomentará un descenso pronunciado de las temperaturas en la madrugada del domingo, dando paso a un amanecer muy frío nuevamente, similar a lo que sucedió a inicios de esta semana.
Se prevén temperaturas mínimas del orden de hasta 2 o 3 °C en el Gran Buenos Aires. Para el Gran La Plata, se anunciaron descensos hasta los 4ºC. Mientras que en la Capital Federal las marcas más bajas se ubicarán en 6ºC.
El cielo despejado irá dando paso a condiciones de cielo parcial nublado con el correr del día, en tanto que el viento volverá a intensificarse, pero del cuadrante norte nuevamente. Por la tarde se esperan máximas de 17 a 18 °C, continuando en ligero aumento para el inicio de la próxima semana e interrumpiendo rápidamente este pulso de aire frío en la región.
En cuanto al aumento del nivel de agua en el Río de la Plata, empezará a notarse con fuerza luego del mediodía del sábado, alcanzando niveles acordes a una crecida de intensidad moderada entre la noche de este día y la madrugada del domingo.
A eso de las 21, los picos de marea superarían el umbral de 2,15 metros en el Puerto La Plata como también en San Fernando y en la Ciudad de Buenos Aires.
En este marco el Centro de Prevención de Crecidas del Servicio de Hidrografía Naval dependiente del Ministerio de Defensa de la Nación, informó que "el Río de La Plata interior se encontrará durante la tarde y la noche de hoy, noventa centímetros sobre los valores indicados en las tablas de marea".
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí