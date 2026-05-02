Boca en Santiago Va por un triunfo para meterle presión al Pincha

Boca visita esta tarde desde las 16.15 a Central Córdoba de Santiago del Estero en el Estadio Único Madre de Ciudades, con el objetivo de ganar y esperar para finalizar primero en la Zona A del Torneo Apertura. El partido contará con el arbitraje principal de Nazareno Arasa, y la transmisión televisiva de TNT Sports.

Ya clasificado a la siguiente instancia del campeonato, ubicado en la segunda posición del primer grupo del certamen con 27 unidades, a uno de Estudiantes, el Xeneize tiene la meta de llevarse un triunfo del norte argentino para superar al Pincha y quedar en la cima, ya que eso que le traerá el beneficio de definir todas las instancias eliminatorias en La Bombonera.

El equipo fue recibido por una gran multitud en la madre de las ciudades, y al grito de “quiero ganar la Libertadores”, los hinchas Xeneizes pasaron un buen rato en la puerta del hotel donde se aloja la delegación azul y oro, quienes firmaron autógrafos y sacaron fotos con los simpatizantes.

Luego del traspié en Copa Libertadores, que cortó un invicto de 14 partidos y puso al Grupo D en llamas, el equipo de la Ribera cambia el chip para no perder el rumbo en el que venía. Considerando la seguidilla y el partido clave ante Barcelona del próximo martes, el cuerpo técnico liderado por Claudio Úbeda, plantará un once completamente alternativo frente al Ferroviario.

El entrenador apuesta por un equipo alternativo, guardando piezas para el martes

En este sentido, Nicolás Figal y Marco Pellegrino ingresaran en la zaga central. Mientras que Juan Barinaga y Malcon Braida serán los marcadores de punta. Una de las novedades pasa por el mediocampo con el regreso a la titularidad de Williams Alarcón. En tanto que en la delantera, los artilleros Adam Bareiro y Miguel Merentiel ocuparán un lugar en el banco de suplentes. Exequil Zeballos y Milton Giménez irán desde el inicio.

Central Córdoba, por su parte, está decimotercero con solo 16 puntos y ya no tiene posibilidades de clasificar a los playoffs en este Torneo Apertura. En la última fecha, el equipo santiagueño empató sin goles ante Lanús.

Con estos condimentos, Boca busca seguir por la senda del triunfo en el Torneo Apertura, y asegurarse el primer puesto de la Zona A. Para eso debe ganar, y esperar que Estudiantes no haga lo propio en la noche de Vicente López ante Platense.