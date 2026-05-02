Cerca de Kicillof agitan el mecanismo de las PASO para definir candidatos

En medio de la disputa interna que cruza al peronismo, el sector que lidera Axel Kicillof salió a plantear que las candidaturas deben definirse en Primarias y convocó a crear “una nueva mística” de cara la carrera presidencial del año que viene.

“No hay que tenerle miedo a que se vote”, señaló el ministro de Gobierno y mano derecha del mandatario provincial, Carlos Bianco. “Hay que armar un frente y que las candidaturas se definan en las PASO”, sostuvo.

Bianco encabezó en las últimas horas un acto en la Feria del Libro donde se presentó la revista “De Frente al Futuro”. Fue en ese ámbito donde planteó: “El que quiera ser candidato se anota, armamos un frente y se vota”.

Las definiciones del funcionario volvieron a marcar una divisoria de aguas con el kirchnerismo duro que se resiste a hablar de candidatos mientras presiona con la campaña “Cristina Libre”, aunque envía alguna señal tendiente a plantear una alternativa al Gobernador.

“Me encanta el sistema de las PASO”, insistió Bianco. “Nosotros damos todos los debates”, sostuvo, pero planteó tres requisitos. “Argumentos, respeto y nunca pegar debajo del cinturón”, definió.

MARCHA DIVIDIDA

El PJ bonaerense que conduce Kicillof había convocado a marchar junto a la CGT en las vísperas del Día del Trabajador. Fue en acuerdo con los distintos sectores internos y una manera de expresar una postura unificada frente al gobierno de Javier Milei. Sin embargo, la disputa interna pudo más y cada sector se movilizó por su cuenta.

El Movimiento Derecho al Futuro que lidera el Gobernador, fue con su propia columna. La Cámpora hizo lo propio con banderas identificatorias y consignas por “Cristina Libre”. Y para completar, un intendente del Conurbano participó de la actividad sin mezclarse con los dos sectores mencionados.

Todo en un mismo día; todo, a pocos metros de distancia.

El kicillofismo cantó presente con funcionarios y algún legislador. Por caso, estuvieron Carlos Bianco (Gobierno), Andrés Larroque (Desarrollo de la Comunidad) y Estela Díaz (Mujer y Diversidad Sexual). También se vio al diputado provincial Mariano Cascallares.

La Cámpora armó su propia columna de militantes con banderas identificatorias que se mezclaron con carteles que pedían la libertad de la ex presidenta. De esa actividad participaron algunos legisladores como Facundo Tignanelli, Mayra Mendoza y Ariel Archanco.

Por su parte, el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, participó de la movilización y apuntó sus cañones contra la administración de Javier Milei. Advirtió sobre la falta de asistencia del Gobierno nacional en materia alimentaria y señaló que en su distrito está en riesgo la ayuda para más de 40.000 familias. Además, expresó su preocupación por el recorte del Programa Remediar, que garantizaba el acceso a medicamentos esenciales.