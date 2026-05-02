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Agenda deportiva recargada este sábado: eventos, horarios y TV

Agenda deportiva recargada este sábado: eventos, horarios y TV
2 de Mayo de 2026 | 08:39

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La jornada de este sábado 2 de mayo de 2026 se presenta con una agenda deportiva cargada de eventos tanto en el ámbito local como internacional. El fútbol argentino domina la escena con la Liga Profesional, mientras que en el plano global destacan la Fórmula 1 y las definiciones en las principales ligas europeas.

A continuación, el cronograma detallado para seguir cada disciplina:

Liga Profesional (Argentina)

14:00: Barracas Central vs. Banfield (TNT Sports)
14:30: Lanús vs. Deportivo Riestra (ESPN Premium)
16:15: Central Córdoba (SE) vs. Boca Juniors (TNT Sports)
18:45: Unión vs. Talleres de Córdoba (ESPN Premium)
18:45: San Lorenzo vs. Independiente (TNT Sports)
21:15: Platense vs. Estudiantes de La Plata (ESPN Premium)

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Ascenso Argentino

Primera Nacional

15:30: Los Andes vs. Colón de Santa Fe (LPF Play)
15:30: Estudiantes (BA) vs. San Telmo (LPF Play)
15:30: Defensores de Belgrano vs. Central Norte (S) (LPF Play)
20:00: San Martín de Tucumán vs. Atlético Rafaela (LPF Play)

Primera B Metropolitana

15:30: Villa San Carlos vs. Deportivo Laferrere / Real Pilar vs. Argentino de Merlo / Sportivo Italiano vs. Deportivo Armenio / Deportivo Camioneros vs. Flandria / UAI Urquiza vs. Arsenal / Dock Sud vs. Defensores Unidos / Villa Dálmine vs. Excursionistas (Todos por LPF Play).
18:00: San Martín de Burzaco vs. Brown de Adrogué (LPF Play)
20:00: Deportivo Merlo vs. Argentino de Quilmes (LPF Play)

Fútbol Internacional

Premier League (Inglaterra)

11:00: Brentford vs. West Ham / Wolverhampton vs. Sunderland / Newcastle vs. Brighton (Disney+).
13:30: Arsenal vs. Fulham (Disney+ / ESPN).

La Liga (España)

09:00: Villarreal vs. Levante (Disney+ / ESPN)
11:15: Valencia vs. Atlético de Madrid (DSports)
13:30: Alavés vs. Athletic Club (Disney+)
16:00: Osasuna vs. Barcelona (Disney+ / ESPN)

Serie A (Italia)

10:00: Udinese vs. Torino (Disney+)
13:00: Como vs. Napoli (Disney+ / ESPN 2)
15:45: Atalanta vs. Genoa (Disney+)

Bundesliga (Alemania)

10:30: Bayern Múnich vs. Heidenheim / Eintracht Frankfurt vs. Hamburgo / Werder Bremen vs. Augsburgo / Hoffenheim vs. Stuttgart (Disney+).
13:30: Bayer Leverkusen vs. RB Leipzig (Disney+ / ESPN 3).

Ligue 1 (Francia)

10:00: Nantes vs. Marsella / 12:00: PSG vs. Lorient / 14:00: Metz vs. Mónaco / 16:05: Niza vs. Lens (Todos por Disney+).

Motores 

Fórmula 1

13:00: Carrera Sprint (Fox Sports / Disney+)
17:00: Clasificación (Fox Sports / Disney+)

TC 2000

10:40: Entrenamiento 1 / 13:10: Entrenamiento 2 / 15:40: Clasificación (TyC Sports). 

Básquet (Liga Nacional - Reclasificación)

11:30: Instituto vs. Obras (TyC Sports / Básquet Pass)
21:30: Independiente (O) vs. La Unión (Básquet Pass)

Rugby

17:00: Universitario de Rosario vs. Crai (Torneo del Litoral - DSports+)
20:00: Dogos XV vs. Tarucas (Súper Rugby Américas - ESPN 2)

Fútbol de América

18:30: Palmeiras vs. Santos (Brasileirao - Flow)
20:00: Inter Miami vs. Orlando City (MLS - Apple TV)
21:00: Cruzeiro vs. Atlético Mineiro (Brasileirao)

Boxeo

23:15: Cardozo vs. Talavera Carrillo / Bertola vs. Pérez (TyC Sports)

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