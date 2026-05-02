Agenda deportiva recargada este sábado: eventos, horarios y TV

Boliches y free shop: polémica por el uso de una tarjeta de una empresa estatal
Boliches y free shop: polémica por el uso de una tarjeta de una empresa estatal
En La Plata se manifiesta el crecimiento de la pobreza como en todas las grandes ciudades del país
La pareja que se sigue eligiendo todos los días, 65 años después del altar
La industria textil, sacudida por un cóctel que es explosivo
Otro brutal crimen en La Plata: un festejo con amigos terminó en tragedia
Música, cine, teatro y más en la agenda cultura de este sábado en La Plata
Sábado fresco y ventoso en La Plata: cómo seguirá el tiempo durante el fin de semana
Boca en Santiago: va por un triunfo para meterle presión al Pincha
FECLIBA: 70 años de trayectoria institucional representando a nuestra red de prestadores de salud
Mirtha Legrand reveló el verdadero motivo que la alejó de la TV y ya le puso fecha a su regreso
Un banco proyectó más patentamientos de autos para este año y una estabilización del mercado
Ricardo Arjona hizo vibrar el Movistar Arena durante su primera noche en Argentina
¿Todos los caminos llevan a Boca? Crecen las expectativas por Dybala
Reiteran las protestas contra los ruidos molestos en la Región
Tailhade suma acusaciones contra Adorni y el jefe de Gabinete lo lleva a la justicia
Artistas, escritores, fotógrafos, nutricionistas y más especialistas de la Región que participarán de la edición especial de EL DIA del próximo domingo
Súper Cartonazo de $3.000.000 | Los números del viernes y sábado en el diario EL DIA
Cerca de Kicillof agitan el mecanismo de las PASO para definir candidatos
Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos de este sábado 2º de mayo del 2026
Bullrich y un sugestivo video con señales de una posible candidatura
PJ: lanzan un espacio alternativo, sin Kicillof ni el kirchnerismo duro
Actividades: vóley, yoga, taekwondo, gimnasia +50, apoyo escolar y talleres
Cavallo insiste con la idea de eliminar el cepo y liberar el dólar
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La jornada de este sábado 2 de mayo de 2026 se presenta con una agenda deportiva cargada de eventos tanto en el ámbito local como internacional. El fútbol argentino domina la escena con la Liga Profesional, mientras que en el plano global destacan la Fórmula 1 y las definiciones en las principales ligas europeas.
A continuación, el cronograma detallado para seguir cada disciplina:
14:00: Barracas Central vs. Banfield (TNT Sports)
14:30: Lanús vs. Deportivo Riestra (ESPN Premium)
16:15: Central Córdoba (SE) vs. Boca Juniors (TNT Sports)
18:45: Unión vs. Talleres de Córdoba (ESPN Premium)
18:45: San Lorenzo vs. Independiente (TNT Sports)
21:15: Platense vs. Estudiantes de La Plata (ESPN Premium)
LE PUEDE INTERESAR
¿Todos los caminos llevan a Boca? Crecen las expectativas por Dybala
LE PUEDE INTERESAR
Estudiantes: quiere terminar en lo más alto
Primera Nacional
15:30: Los Andes vs. Colón de Santa Fe (LPF Play)
15:30: Estudiantes (BA) vs. San Telmo (LPF Play)
15:30: Defensores de Belgrano vs. Central Norte (S) (LPF Play)
20:00: San Martín de Tucumán vs. Atlético Rafaela (LPF Play)
Primera B Metropolitana
15:30: Villa San Carlos vs. Deportivo Laferrere / Real Pilar vs. Argentino de Merlo / Sportivo Italiano vs. Deportivo Armenio / Deportivo Camioneros vs. Flandria / UAI Urquiza vs. Arsenal / Dock Sud vs. Defensores Unidos / Villa Dálmine vs. Excursionistas (Todos por LPF Play).
18:00: San Martín de Burzaco vs. Brown de Adrogué (LPF Play)
20:00: Deportivo Merlo vs. Argentino de Quilmes (LPF Play)
Premier League (Inglaterra)
11:00: Brentford vs. West Ham / Wolverhampton vs. Sunderland / Newcastle vs. Brighton (Disney+).
13:30: Arsenal vs. Fulham (Disney+ / ESPN).
La Liga (España)
09:00: Villarreal vs. Levante (Disney+ / ESPN)
11:15: Valencia vs. Atlético de Madrid (DSports)
13:30: Alavés vs. Athletic Club (Disney+)
16:00: Osasuna vs. Barcelona (Disney+ / ESPN)
Serie A (Italia)
10:00: Udinese vs. Torino (Disney+)
13:00: Como vs. Napoli (Disney+ / ESPN 2)
15:45: Atalanta vs. Genoa (Disney+)
Bundesliga (Alemania)
10:30: Bayern Múnich vs. Heidenheim / Eintracht Frankfurt vs. Hamburgo / Werder Bremen vs. Augsburgo / Hoffenheim vs. Stuttgart (Disney+).
13:30: Bayer Leverkusen vs. RB Leipzig (Disney+ / ESPN 3).
Ligue 1 (Francia)
10:00: Nantes vs. Marsella / 12:00: PSG vs. Lorient / 14:00: Metz vs. Mónaco / 16:05: Niza vs. Lens (Todos por Disney+).
Fórmula 1
13:00: Carrera Sprint (Fox Sports / Disney+)
17:00: Clasificación (Fox Sports / Disney+)
TC 2000
10:40: Entrenamiento 1 / 13:10: Entrenamiento 2 / 15:40: Clasificación (TyC Sports).
Básquet (Liga Nacional - Reclasificación)
17:00: Universitario de Rosario vs. Crai (Torneo del Litoral - DSports+)
20:00: Dogos XV vs. Tarucas (Súper Rugby Américas - ESPN 2)
18:30: Palmeiras vs. Santos (Brasileirao - Flow)
20:00: Inter Miami vs. Orlando City (MLS - Apple TV)
21:00: Cruzeiro vs. Atlético Mineiro (Brasileirao)
23:15: Cardozo vs. Talavera Carrillo / Bertola vs. Pérez (TyC Sports)
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí