Otro brutal crimen en La Plata: un festejo con amigos terminó en tragedia

El Día del Trabajador terminó en tragedia en La Plata. Lo que empezó como una juntada entre amigos en Los Hornos, con música y alcohol, se convirtió en una escena de horror cuando una discusión derivó en una puñalada mortal. Luis Alberto Cubilla, de 29 años, murió desangrado tras recibir una herida en el pecho en plena madrugada del 1° de mayo.

El episodio ocurrió en la zona de 72 bis entre 142 y 143, donde unas veinte personas se habían reunido para celebrar de manera improvisada. Según reconstruyeron voceros del caso, con el correr de las horas el consumo de alcohol fue en aumento y también las tensiones. En ese contexto, se produjo un altercado entre la víctima y otro joven, identificado como Pablo Alexis Ayala, de 22 años.

De acuerdo a las fuentes, todo se desencadenó cuando comenzaron los empujones y golpes en medio de una ronda en la que varios bailaban. La situación, lejos de desactivarse, escaló rápidamente. Testimonios incorporados a la causa dan cuenta de que algunos presentes incluso incentivaban la pelea, lo que agravó el cuadro.

En medio del forcejeo, Cubilla recibió una puñalada en la zona del pecho, a la altura de la axila izquierda. La herida fue letal. Quienes estaban en el lugar advirtieron de inmediato la gravedad: el joven comenzó a sangrar de manera abundante y en cuestión de segundos se desvaneció.

Desesperados, varios de los asistentes lo trasladaron en un auto particular a la UPA de Los Hornos. Durante el trayecto, según indicaron fuentes, Luis aún presentaba signos vitales. Sin embargo, al arribar al centro de salud, su estado era grave. Minutos después, los médicos confirmaron su muerte.

En paralelo, un llamado al 911 alertó sobre disturbios en la zona. Al arribar, efectivos policiales se encontraron con un escenario caótico: vecinos denunciaban daños en viviendas y un joven era perseguido por un grupo que lo señalaba como el autor del ataque. En ese contexto, el sospechoso reconoció espontáneamente su participación en el hecho, lo que derivó en su inmediata aprehensión.

El acusado quedó detenido

El principal sospechoso fue detenido en el lugar y quedó imputado por el delito de homicidio. Según se estableció en las primeras actuaciones judiciales, habría utilizado un cuchillo para cometer el ataque, aunque el arma aún no fue encontrada pese a los rastrillajes realizados en la zona.

La investigación quedó en manos de la UFI N°8 de La Plata, a cargo del fiscal Martín Almirón, quien ordenó una serie de medidas de prueba, entre ellas pericias, la recolección de testimonios y el análisis de cámaras de seguridad cercanas, como las de un kiosco de la cuadra donde el grupo había comprado bebidas horas antes.

Asimismo con el correr de las horas, y en base a los elementos reunidos hasta el momento, la Justicia convalidó la detención del acusado -que será indagado- al considerar que existen indicios suficientes sobre su responsabilidad en el hecho. La causa fue encuadrada como homicidio simple.

En el entorno de la víctima, en tanto, la conmoción es total. Según trascendió, no existían conflictos previos entre Cubilla y el agresor, quien se habría sumado a la juntada con calaras intenciones de generar disturbios.

Este nuevo crimen sacude otra vez a la ciudad y se convierte en el quinto homicidio registrado en lo que va de 2026, en un contexto de creciente preocupación por la violencia. Todo ocurre, además, cuando aún persiste el impacto por el asesinato ocurrido días atrás en Barrio Norte (ver página 15).