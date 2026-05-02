Avances en la causa por la muerte de Paula Lastiris

Boliches y free shop: polémica por el uso de una tarjeta de una empresa estatal
Boliches y free shop: polémica por el uso de una tarjeta de una empresa estatal
La pareja que se sigue eligiendo todos los días, 65 años después del altar
Otro brutal crimen en La Plata: un festejo con amigos terminó en tragedia
Boca en Santiago Va por un triunfo para meterle presión al Pincha
Artistas, escritores, fotógrafos, nutricionistas y más especialistas de la Región que participarán de la edición especial de EL DIA del próximo domingo
La Plata, un espejo de la crisis en los grandes conglomerados del país
Reiteran las protestas contra los ruidos molestos en la Región
Tailhade suma acusaciones contra Adorni y el jefe de Gabinete lo lleva a la justicia
La industria textil, sacudida por un cóctel que es explosivo
Cerca de Kicillof agitan el mecanismo de las PASO para definir candidatos
Bullrich y un sugestivo video con señales de una posible candidatura
PJ: lanzan un espacio alternativo, sin Kicillof ni el kirchnerismo duro
Cavallo insiste con la idea de eliminar el cepo y liberar el dólar
Reidel negó gastos personales con tarjetas de Nucleoeléctrica
La disputa por las comisiones mantiene frenada a la Legislatura
Actividades: vóley, yoga, taekwondo, gimnasia +50, apoyo escolar y talleres
Las multas de tránsito suben 16,8% y pueden llegar a $2,2 millones
Denuncian que un nene fue a clase en Gonnet armado con una navaja
Despertaron a un jubilado, lo ataron y le exigieron dólares para no golpearlo
Allanamientos en la ACTC y nuevo frente judicial para los Mazzacane
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La investigación incorporó nuevos elementos que descartan un trasfondo económico por el local. El acusado se negó a declarar
A tres días del crimen que conmocionó a La Plata, la investigación por el asesinato de Paula Lastiris sigue avanzando y suma elementos que, lejos de aclarar por completo el panorama, abren nuevas líneas de análisis y dejan la causa en un punto clave. Con el acusado detenido y sin haber brindado su versión de los hechos, los investigadores trabajan contrarreloj para reconstruir qué ocurrió dentro del local de barrio Norte y determinar el verdadero móvil del ataque.
Según pudo reconstruir EL DIA en base a fuentes judiciales, en las últimas horas se consolidó un dato central: quedó descartada la hipótesis de un conflicto económico. De acuerdo a esa información, la víctima y su pareja mantenían el pago del alquiler al día e incluso el propietario del inmueble -identificado como L.O.A., de 49 años- no se había presentado a cobrar el correspondiente al 10 de abril. Ese punto, que en un primer momento había sido mencionado como posible detonante, fue dejado de lado por los investigadores.
Con ese escenario, la causa quedó sin una explicación clara sobre qué motivó el ataque, lo que refuerza la complejidad del caso. En ese marco, no se descarta que en las próximas horas la causa pueda cambiar de carátula de homicidio a femicidio, lo que agravaría la situación del imputado.
La investigación está en manos de la Fiscalía N°17 de La Plata, a cargo de la fiscal Eugenia Di Lorenzo, quien encabeza una serie de medidas para intentar esclarecer el episodio. Entre ellas, se esperan resultados clave como el informe final de la autopsia, que permitirá precisar la mecánica de las heridas, y distintas pericias sobre el imputado, incluidas evaluaciones de carácter psicológico y psiquiátrico.
En cuanto a la situación judicial, el sospechoso permanece detenido luego de que el juez de Garantías, Pablo Nicolás Raele, avalara el pedido de la fiscal y convirtiera la aprehensión en detención formal. Al momento de ser indagado, L.O.A. optó además por no declarar, aconsejado por su abogado defensor.
Otro de los ejes que se analizan es el vínculo previo entre las partes. De la declaración del esposo de la víctima surgen referencias a una relación tensa en el marco del alquiler del inmueble, con episodios de malos tratos del acusado hacia Paula.
LE PUEDE INTERESAR
Motos, disparos y terror en cuestión de minutos
En este sentido, y siempre en base a fuentes, los indicios recolectados permiten reconstruir una secuencia directa y violenta: el agresor habría ingresado al local de 37 entre 9 y 10 cuando la mujer se encontraba sola y efectuado varios disparos.
Mientras tanto, el impacto del crimen sigue presente en barrio Norte. Comerciantes y vecinos expresaron su dolor y recordaron a Lastiris como una mujer trabajadora. Así, con el acusado preso, y con medidas de prueba en curso, la causa atraviesa horas decisivas.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí