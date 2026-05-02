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Policiales |La comerciante de barrio Norte no tenía deudas en el pago con su agresor

Avances en la causa por la muerte de Paula Lastiris

La investigación incorporó nuevos elementos que descartan un trasfondo económico por el local. El acusado se negó a declarar

Avances en la causa por la muerte de Paula Lastiris

Paula Lastiris mantenía al día el pago del local donde fue atacada /web

2 de Mayo de 2026 | 02:06
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A tres días del crimen que conmocionó a La Plata, la investigación por el asesinato de Paula Lastiris sigue avanzando y suma elementos que, lejos de aclarar por completo el panorama, abren nuevas líneas de análisis y dejan la causa en un punto clave. Con el acusado detenido y sin haber brindado su versión de los hechos, los investigadores trabajan contrarreloj para reconstruir qué ocurrió dentro del local de barrio Norte y determinar el verdadero móvil del ataque.

Según pudo reconstruir EL DIA en base a fuentes judiciales, en las últimas horas se consolidó un dato central: quedó descartada la hipótesis de un conflicto económico. De acuerdo a esa información, la víctima y su pareja mantenían el pago del alquiler al día e incluso el propietario del inmueble -identificado como L.O.A., de 49 años- no se había presentado a cobrar el correspondiente al 10 de abril. Ese punto, que en un primer momento había sido mencionado como posible detonante, fue dejado de lado por los investigadores.

Con ese escenario, la causa quedó sin una explicación clara sobre qué motivó el ataque, lo que refuerza la complejidad del caso. En ese marco, no se descarta que en las próximas horas la causa pueda cambiar de carátula de homicidio a femicidio, lo que agravaría la situación del imputado.

La investigación está en manos de la Fiscalía N°17 de La Plata, a cargo de la fiscal Eugenia Di Lorenzo, quien encabeza una serie de medidas para intentar esclarecer el episodio. Entre ellas, se esperan resultados clave como el informe final de la autopsia, que permitirá precisar la mecánica de las heridas, y distintas pericias sobre el imputado, incluidas evaluaciones de carácter psicológico y psiquiátrico.

En cuanto a la situación judicial, el sospechoso permanece detenido luego de que el juez de Garantías, Pablo Nicolás Raele, avalara el pedido de la fiscal y convirtiera la aprehensión en detención formal. Al momento de ser indagado, L.O.A. optó además por no declarar, aconsejado por su abogado defensor.

Una relación tensa

Otro de los ejes que se analizan es el vínculo previo entre las partes. De la declaración del esposo de la víctima surgen referencias a una relación tensa en el marco del alquiler del inmueble, con episodios de malos tratos del acusado hacia Paula.

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En este sentido, y siempre en base a fuentes, los indicios recolectados permiten reconstruir una secuencia directa y violenta: el agresor habría ingresado al local de 37 entre 9 y 10 cuando la mujer se encontraba sola y efectuado varios disparos.

Mientras tanto, el impacto del crimen sigue presente en barrio Norte. Comerciantes y vecinos expresaron su dolor y recordaron a Lastiris como una mujer trabajadora. Así, con el acusado preso, y con medidas de prueba en curso, la causa atraviesa horas decisivas.

 

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