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¿Todos los caminos llevan a Boca? Crecen las expectativas por Dybala

¿Todos los caminos llevan a Boca? Crecen las expectativas por Dybala
2 de Mayo de 2026 | 08:11

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El mundo Boca Juniors sigue con atención cada movimiento relacionado con el futuro de Paulo Dybala. El posible regreso del delantero al fútbol local para vestir la camiseta azul y oro cobró fuerza en el debate público, especialmente a partir de los comentarios de su esposa, Oriana Sabatini, quien se refirió a la etapa de definiciones que atraviesa el futbolista.

Sabatini, actualmente instalada en Argentina por compromisos laborales y el cuidado de su hija Gia, se pronunció sobre el destino profesional de la pareja durante una entrevista en el canal de streaming Olga. En dicha conversación, la cantante priorizó la unidad familiar por sobre cualquier destino geográfico al afirmar: “Donde estemos juntos vamos a estar bien”.

La actriz señaló que no tiene urgencia por definir el próximo destino y reconoció la brevedad de la etapa competitiva de un deportista. “Tampoco tengo apuro. Yo sé que la carrera de los futbolistas es muy corta. Y entiendo que nuestro trabajo es un poco más flexible en ese sentido”, continuó Sabatini, remarcando que su acompañamiento será pleno ante la decisión que tome el jugador.

En el plano privado, la llegada de su primera hija en 2025 y el casamiento celebrado a mediados de 2024 consolidaron un proceso de cambios familiares. Sabatini insistió en que no ejerce presión sobre el atacante cordobés para determinar su futuro: “No lo quiero apurar. Creo que al fin y al cabo Paulo va a terminar haciendo lo que su corazón le diga”.

Durante la entrevista, Sabatini también repasó los inicios del vínculo, que se remonta a 2018. Recordó que el primer contacto se dio a través de la intermediación de un conocido común. “Gracias a Dios, la perseverancia de ese amigo que le dijo: ‘Yo te consigo el número y le escribís a WhatsApp’”, relató sobre el comienzo de la comunicación.

La desconfianza inicial fue un factor presente, ya que la joven no tenía certezas sobre quién estaba del otro lado del teléfono. “Yo no tenía manera de comprobar que era efectivamente Paulo Dybala. Le digo: ‘¿Y cómo sé que sos vos?’”, confesó. Ante el ofrecimiento de una llamada, ella prefirió un mensaje de voz para cotejar el tono con registros públicos del jugador.

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El primer encuentro personal ocurrió durante un receso vacacional de Dybala en Argentina, donde coincidieron en un local nocturno. Al rememorar el esfuerzo del futbolista por conquistarla en esos primeros días de relación, la cantante expresó entre risas: “Este chico, lo que la remó”.

Un episodio central en la historia de la pareja fue el envío de un obsequio con un significado numérico particular. “Me entrega las flores más hermosas que yo vi en mi vida. Solo hay un cartelito que decía: ‘Café, té o cena’... Entonces, le mando un mensaje y me dice: ‘Contá cuántas hay’. Habían 21 rosas”, detalló Oriana, en referencia al dorsal que ha identificado al delantero durante gran parte de su trayectoria.

Ese tipo de gestos terminaron por convencer a la actriz de iniciar el noviazgo. “Me voló todo el piso. Me pasé todo el día pensando en él y dije: ‘Y la verdad que sí, tendría que darle una chance’”, rememoró Sabatini, quien además describió la conexión inmediata de aquella primera cita formal con una metáfora: “Sos como el rompecabezas que me faltaba”.

Consultada sobre su supuesta afinidad con River Plate y cómo influiría esto en un posible desembarco de Dybala en el club de la Ribera, Sabatini fue clara al manifestar que apoyará “lo que a mi marido le haga feliz”. Por su parte, el futbolista se mantiene reservado respecto a su salida de Italia, donde recientemente declaró: “No sé cuánto tiempo me quedaré aquí en Italia, pero este es un lugar especial para mí”.

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