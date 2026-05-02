¿Todos los caminos llevan a Boca? Crecen las expectativas por Dybala

Boliches y free shop: polémica por el uso de una tarjeta de una empresa estatal
Boliches y free shop: polémica por el uso de una tarjeta de una empresa estatal
En La Plata se manifiesta el crecimiento de la pobreza como en todas las grandes ciudades del país
La pareja que se sigue eligiendo todos los días, 65 años después del altar
La industria textil, sacudida por un cóctel que es explosivo
Otro brutal crimen en La Plata: un festejo con amigos terminó en tragedia
Música, cine, teatro y más en la agenda cultura de este sábado en La Plata
Sábado fresco y ventoso en La Plata: cómo seguirá el tiempo durante el fin de semana
Boca en Santiago: va por un triunfo para meterle presión al Pincha
FECLIBA: 70 años de trayectoria institucional representando a nuestra red de prestadores de salud
Mirtha Legrand reveló el verdadero motivo que la alejó de la TV y ya le puso fecha a su regreso
Un banco proyectó más patentamientos de autos para este año y una estabilización del mercado
Reiteran las protestas contra los ruidos molestos en la Región
Tailhade suma acusaciones contra Adorni y el jefe de Gabinete lo lleva a la justicia
Artistas, escritores, fotógrafos, nutricionistas y más especialistas de la Región que participarán de la edición especial de EL DIA del próximo domingo
Súper Cartonazo de $3.000.000 | Los números del viernes y sábado en el diario EL DIA
Cerca de Kicillof agitan el mecanismo de las PASO para definir candidatos
Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos de este sábado 2º de mayo del 2026
Bullrich y un sugestivo video con señales de una posible candidatura
PJ: lanzan un espacio alternativo, sin Kicillof ni el kirchnerismo duro
Actividades: vóley, yoga, taekwondo, gimnasia +50, apoyo escolar y talleres
Cavallo insiste con la idea de eliminar el cepo y liberar el dólar
La disputa por las comisiones mantiene frenada a la Legislatura
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El mundo Boca Juniors sigue con atención cada movimiento relacionado con el futuro de Paulo Dybala. El posible regreso del delantero al fútbol local para vestir la camiseta azul y oro cobró fuerza en el debate público, especialmente a partir de los comentarios de su esposa, Oriana Sabatini, quien se refirió a la etapa de definiciones que atraviesa el futbolista.
Sabatini, actualmente instalada en Argentina por compromisos laborales y el cuidado de su hija Gia, se pronunció sobre el destino profesional de la pareja durante una entrevista en el canal de streaming Olga. En dicha conversación, la cantante priorizó la unidad familiar por sobre cualquier destino geográfico al afirmar: “Donde estemos juntos vamos a estar bien”.
La actriz señaló que no tiene urgencia por definir el próximo destino y reconoció la brevedad de la etapa competitiva de un deportista. “Tampoco tengo apuro. Yo sé que la carrera de los futbolistas es muy corta. Y entiendo que nuestro trabajo es un poco más flexible en ese sentido”, continuó Sabatini, remarcando que su acompañamiento será pleno ante la decisión que tome el jugador.
En el plano privado, la llegada de su primera hija en 2025 y el casamiento celebrado a mediados de 2024 consolidaron un proceso de cambios familiares. Sabatini insistió en que no ejerce presión sobre el atacante cordobés para determinar su futuro: “No lo quiero apurar. Creo que al fin y al cabo Paulo va a terminar haciendo lo que su corazón le diga”.
Durante la entrevista, Sabatini también repasó los inicios del vínculo, que se remonta a 2018. Recordó que el primer contacto se dio a través de la intermediación de un conocido común. “Gracias a Dios, la perseverancia de ese amigo que le dijo: ‘Yo te consigo el número y le escribís a WhatsApp’”, relató sobre el comienzo de la comunicación.
La desconfianza inicial fue un factor presente, ya que la joven no tenía certezas sobre quién estaba del otro lado del teléfono. “Yo no tenía manera de comprobar que era efectivamente Paulo Dybala. Le digo: ‘¿Y cómo sé que sos vos?’”, confesó. Ante el ofrecimiento de una llamada, ella prefirió un mensaje de voz para cotejar el tono con registros públicos del jugador.
LE PUEDE INTERESAR
Estudiantes: quiere terminar en lo más alto
LE PUEDE INTERESAR
Futbolistas con pasado en el fútbol de la Región
El primer encuentro personal ocurrió durante un receso vacacional de Dybala en Argentina, donde coincidieron en un local nocturno. Al rememorar el esfuerzo del futbolista por conquistarla en esos primeros días de relación, la cantante expresó entre risas: “Este chico, lo que la remó”.
Un episodio central en la historia de la pareja fue el envío de un obsequio con un significado numérico particular. “Me entrega las flores más hermosas que yo vi en mi vida. Solo hay un cartelito que decía: ‘Café, té o cena’... Entonces, le mando un mensaje y me dice: ‘Contá cuántas hay’. Habían 21 rosas”, detalló Oriana, en referencia al dorsal que ha identificado al delantero durante gran parte de su trayectoria.
Ese tipo de gestos terminaron por convencer a la actriz de iniciar el noviazgo. “Me voló todo el piso. Me pasé todo el día pensando en él y dije: ‘Y la verdad que sí, tendría que darle una chance’”, rememoró Sabatini, quien además describió la conexión inmediata de aquella primera cita formal con una metáfora: “Sos como el rompecabezas que me faltaba”.
Consultada sobre su supuesta afinidad con River Plate y cómo influiría esto en un posible desembarco de Dybala en el club de la Ribera, Sabatini fue clara al manifestar que apoyará “lo que a mi marido le haga feliz”. Por su parte, el futbolista se mantiene reservado respecto a su salida de Italia, donde recientemente declaró: “No sé cuánto tiempo me quedaré aquí en Italia, pero este es un lugar especial para mí”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí