Boliches y free shop: polémica por el uso de una tarjeta de una empresa estatal
Boliches y free shop: polémica por el uso de una tarjeta de una empresa estatal
La pareja que se sigue eligiendo todos los días, 65 años después del altar
Otro brutal crimen en La Plata: un festejo con amigos terminó en tragedia
Boca en Santiago Va por un triunfo para meterle presión al Pincha
La Plata, un espejo de la crisis en los grandes conglomerados del país
Reiteran las protestas contra los ruidos molestos en la Región
FECLIBA: 70 años de trayectoria institucional representando a nuestra red de prestadores de salud
Tailhade suma acusaciones contra Adorni y el jefe de Gabinete lo lleva a la justicia
La industria textil, sacudida por un cóctel que es explosivo
Artistas, escritores, fotógrafos, nutricionistas y más especialistas de la Región que participarán de la edición especial de EL DIA del próximo domingo
Cerca de Kicillof agitan el mecanismo de las PASO para definir candidatos
Bullrich y un sugestivo video con señales de una posible candidatura
PJ: lanzan un espacio alternativo, sin Kicillof ni el kirchnerismo duro
Cavallo insiste con la idea de eliminar el cepo y liberar el dólar
Reidel negó gastos personales con tarjetas de Nucleoeléctrica
La disputa por las comisiones mantiene frenada a la Legislatura
Actividades: vóley, yoga, taekwondo, gimnasia +50, apoyo escolar y talleres
Las multas de tránsito suben 16,8% y pueden llegar a $2,2 millones
Denuncian que un nene fue a clase en Gonnet armado con una navaja
Despertaron a un jubilado, lo ataron y le exigieron dólares para no golpearlo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Hace tiempo que numerosos vecinos de nuestra región protestan por los ruidos molestos que originan los boliches, clubes o casas particulares que organizan fiestas nocturnas y que propalan música a todo volumen, así como frente a otras manifestaciones sonoras, como las bombas de estruendo que se extienden hasta horas de la mañana y que impiden conciliar el sueño.
Si bien podría hablarse de la plaza Malvinas como del escenario principal de estos incidentes –convertida los fines de semana en una suerte de capital vitalicia de ruidosas caravanas de motoqueros- en realidad es en todos los barrios y localidades vecinas donde suelen suceder situaciones similares, ya que una batería de ruidos tales como bocinazos, fiestas que no dejan dormir a nadie, uso de máquinas estruendosas o motos con escapes libres, entre otros abusos, caracterizan a toda la zona. No existe, claro está, una conducta social que contemple los derechos de la gente a descansar y a no vivir aturdida por excesos sonoros.
Las reiteradas quejas vecinales se ven acompañadas por los también recurrentes comunicados del Colegio de Fonoaudiólogos, que viene alertando desde hace años acerca de que los niveles de ruido en la Región “no se adaptan a lo que la Organización Mundial de la Salud establece como ciudad saludable”. Según el parámetro de la OMS, en horario vespertino los ruidos deberían rondar los 45 decibeles (DB), pero las mediciones realizadas en estos días dieron como resultado un ruido base general de 70 DB. Durante las noches ruidosas, ese rasero se eleva más, con graves perjuicios para la salud de la gente.
En las últimas horas vecinos de plaza Malvinas realizaron una llamativa protesta que llamaron “Almohadazo” para visibilizar y protestar por los problemas que enfrentan cada noche, en particular los fines de semana, para conciliar el sueño.
“Desde 2017 que venimos con esto. Empezó hace mucho pero se agravó con la pandemia cuando se hacían las fiestas al aire libre”, reseñó uno de los manifestantes, que se convocaron en la plaza llevando sus almohadas, para recordar que no pueden dormir por los ruidos.
Desde luego que la contaminación sonora en nuestra zona -que registra índices muy superiores al tope de decibeles admitidos en forma universal por los organismos sanitarios- también deriva de una dinámica urbana no controlada, con infinidad de ruidos que debieran mitigarse.
LE PUEDE INTERESAR
Señales de cansancio en el consumo en EE UU
LE PUEDE INTERESAR
Opinan los lectores
La prédica de los fonoaudiólogos, sustentada en bases científicas, no debiera caer en el vacío, como tampoco las atinadas protestas vecinales. Es de esperar, entonces, que la inacción oficial se revierta ya que el problema de los ruidos molestos es crítico y constituye un ataque a la salud pública y a la calidad de vida de la población.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí