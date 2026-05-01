“Maestro de la Medicina”: pesar en La Plata por el fallecimiento de Oscar Giacomantone

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La comunidad médica de La Plata manifestó su pesar por el fallecimiento del Profesor Doctor Oscar Alberto Giacomantone, nacido el 5 de noviembre de 1937.
Graduado con honores en la UNLP en 1964 con un promedio de 9,60, desarrolló una vasta carrera en la formación de profesionales y la asistencia pública.
Fue Profesor Titular de la Cátedra de Medicina Interna “A” de la Facultad de Ciencias Médicas entre 1986 y 2005. Su trayectoria incluyó hitos de integridad institucional: en 1966 renunció a sus cargos docentes ante la intervención universitaria y, durante la normalización democrática (1983-1986), volvió a concursar su puesto para garantizar la transparencia del proceso.
En el ámbito hospitalario, se desempeñó como Jefe del Servicio de Clínica Médica del Hospital San Martín. Especialista en Gastroenterología, fue distinguido como “Maestro de la Medicina” por la Sociedad Médica platense y el Colegio de Médicos provincial. Su labor técnica y docente lo consolidó como un pilar del sistema de salud local.
Foto: Sociedad Médica de La Plata
Foto: Sociedad Médica de La Plata
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