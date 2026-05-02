Tailhade suma acusaciones contra Adorni y el jefe de Gabinete lo lleva a la justicia

El enfrentamiento entre el diputado Rodolfo Tailhade y el jefe de Gabinete Manuel Adorni escaló con nuevas acusaciones que amplían el eje inicial de las denuncias por presuntas irregularidades patrimoniales.

Durante su intervención en el Congreso y en posteriores declaraciones públicas, el legislador no solo apuntó contra el uso de custodia oficial por parte de la esposa del funcionario, sino que avanzó sobre supuestos movimientos privados y gastos que, según planteó, no cerrarían con los ingresos declarados.

Entre esos elementos, Tailhade incluyó un presunto viaje realizado en septiembre de 2025 a Madrid por la esposa de Adorni junto a un grupo de amigas. Según su versión, la estadía se habría extendido por doce días e incluido pasajes en primera clase y alojamiento costeado íntegramente por ella, lo que —según el diputado— reflejaría un nivel de gasto “extremadamente elevado”.

El dirigente opositor fue más allá y dejó abierta la posibilidad de nuevas revelaciones. “Hay mucho más que lo que se dijo en el recinto”, advirtió, en una señal de que la disputa podría seguir escalando.

Custodia y vehículos oficiales

Las acusaciones de Tailhade no se limitaron a los viajes. También cuestionó que la esposa del jefe de Gabinete contaría con custodia de la Policía Federal y el uso de vehículos oficiales para actividades personales, como traslados cotidianos o salidas nocturnas.

El legislador enmarcó estos datos como parte de una investigación propia y sostuvo que su difusión responde a un interés público vinculado al uso de recursos del Estado.

Sin embargo, desde el oficialismo remarcan que se trata de información sensible sobre la vida privada de un funcionario y su familia, lo que —según su interpretación— abre un debate sobre los límites entre control político y vulneración de la intimidad.

Espionaje y denuncia penal

La reacción de Adorni fue inmediata y con un tono marcadamente confrontativo. El jefe de Gabinete rechazó todas las acusaciones y puso el foco en el origen de los datos difundidos por el diputado.

Según sostuvo, Tailhade accedió a información detallada sobre movimientos personales y familiares que no deberían ser de acceso público, lo que lo llevó a hablar de espionaje ilegal.

“Tenía detalles de movimientos míos y de mi familia, de una procedencia que hay que explicar”, afirmó el funcionario, quien confirmó que el Gobierno avanzará con una denuncia penal contra el legislador.

En esa línea, advirtió que la situación podría no limitarse a su caso particular: “Todos los funcionarios están en peligro de ser espiados”, planteó, sugiriendo un posible esquema más amplio de obtención irregular de información.

Viajes y versiones cruzadas

En paralelo, Adorni volvió a desmentir versiones sobre viajes y gastos que circularon en las últimas semanas. Negó, por ejemplo, haber visitado destinos como Disney o Río de Janeiro en los términos en que se difundieron, y cuestionó la veracidad de esos datos.

También defendió el carácter privado de los viajes familiares y rechazó que deban ser objeto de escrutinio público si no involucran recursos del Estado.

“No tienen sustento”, insistió sobre las denuncias, al tiempo que aseguró que toda la situación se aclarará en la Justicia.

El conflicto se trasladó también al terreno político y mediático. En redes sociales, Tailhade redobló la apuesta con mensajes dirigidos al presidente Javier Milei, en los que ironizó sobre la decisión del Gobierno de denunciarlo y sostuvo que espera esa presentación judicial.

El cruce, que tuvo como escenario inicial el Congreso, se convirtió en un enfrentamiento abierto que combina acusaciones personales, cuestionamientos institucionales y una fuerte disputa discursiva.

Adorni descarta renunciar

En medio de la controversia, una de las versiones que circuló fue la posibilidad de una renuncia para descomprimir la crisis. Sin embargo, el propio jefe de Gabinete se encargó de descartarla de manera tajante.

“Jamás voy a ceder ante este tipo de presiones”, aseguró, y remarcó que cuenta con el respaldo político del Presidente y del círculo más cercano del Gobierno.

Además, insistió en que no tiene “nada que ocultar” y que las acusaciones forman parte de una ofensiva sin sustento.

Un conflicto que se traslada a la Justicia

Con denuncias cruzadas, acusaciones cada vez más detalladas y un clima político enrarecido, el enfrentamiento entre Tailhade y Adorni ya dejó de ser solo un cruce parlamentario.

La inminente presentación judicial del Gobierno abre un nuevo capítulo en el que será la Justicia la que deberá intervenir para determinar si hubo irregularidades en el manejo de información o si las denuncias del diputado tienen sustento.

Mientras tanto, el caso sigue creciendo en volumen político y mediático, con un eje claro: las acusaciones de la oposición y la contraofensiva oficial que busca encuadrarlas como parte de un presunto esquema de espionaje ilegal.