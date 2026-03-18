Estudiantes vs Gimnasia (M).- Piovi destacó la efectividad en Mendoza y pone como objetivo "regalarle al hincha una victoria en casa"

Ezequiel Piovi analizó la victoria de Estudiantes de anoche por 2 a 1 ante Gimnasia de Mendoza y dejó conceptos para desdramatizar las dos derrotas consecutivas que arrastraba el equipo, ante Vélez y Lanús. Ayer el Pincha logró dar vuelta la historia tras arrancar 0-1 y para el volante albirrojo no se llegó a este encuentro "en un panorama complejo porque no veníamos jugando mal. Perdimos los ultimos 2 pero hacía 13 que no perdíamos".

·En ese sentido resaltó que "seguimos estando entre los 8 primeros y sabíamos que veníamos a una cancha difícil con un rival que se hace duro de local. Vinimos a buscar los 3 puntos que teníamos pendiente y ahora seguimos arriba, que es lo que pretendemos". Sobre el trámite del choque ante el Lobo mendocino Keki dijo que "en el segundo tiempo tuvimos más paciencia a la hora de generar y encontramos los espacios. Hoy hay que resaltar la efectividad que tuvimos para resolverlo".

También destacó que "la cancha estaba muy mojada, y por momentos se notó. En el segundo tiempo no nos resbalamos tanto pero igual estaba pesada". Sobre las fallas en el gol del rival Piovi sostuvo: "Fue una cuestión de comunicación, de intentar jugar y no salió. No podemos regalar nada y nos servirá de experiencia para lo que viene".

Sobre lo que se viene el volante manifestó que "tenemos que intentar que no nos pase lo de Lanús y Vélez. Que la gente tenga paciencia que vamos a intentar proponer y salir a ganar, como lo demostramos hoy. Ojalá que le podamos regalarle al hincha una victoria en casa".