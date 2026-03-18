Ganó de nuevo y estiró su invicto como visitante

La última derrota de visitante fue ante Tigre en noviembre 2025 / UNO

Estudiantes volvió al triunfo, derrotó a Gimnasia de Mendoza y estiró su invicto jugando fuera de casa. En este sentido, alcanzó los ocho partidos sin caer jugando en condición de visitante. La última vez fue ante Tigre por el Clausura 2025.

La victoria del León en la tierra de sol y el buen vino, no solo sirvió como dato estadístico que marca un buen andar del equipo fuera de la Ciudad de las diagonales, sino que también sirvió para reordenar el ciclo Cacique Medina, tras las recientes dos derrotas consecutivas en el Jorge Luis Hirschi.

La última derrota de Estudiantes como visitante, fue en la anteúltima fecha del Torneo Clausura, 9 de noviembre de 2025, cuando el Matador de Victoria se impuso por 1-0. Luego de aquella caída en la zona norte, el equipo dirigido por aquel entonces por Eduardo Domínguez, comenzó con una levantada en los resultados.

Venció en el Gigante de Arroyito 1-0 a Rosario Central por los octavos de final del certamen. El mismo resultado lo repitió en Santiago del Estero ante Central Córdoba. Mientras que en las semifinales se impuso nuevamente por la mínima nada menos que frente al eterno rival: Gimnasia, en el Estadio Juan Carmelo Zerillo.

Ya en nuevo año calendario, igualó 1-1 ante Independiente en el Estadio Libertadores de América, en el primer capítulo del actual campeonato. En la siguiente visita, en Florencio Varela igualó sin goles ante Defensa y Justicia. En tanto que nuevamente en el Bosque platense repitió resultado con el Lobo. Por último, en Rosario, en el debut de Alexander Medina como DT de Estudiantes, el Pincha se impuso 2-0 ante Newell´s.

Por otro lado, el Pincha volvió a ganar en Mendoza ante Gimnasia luego de 44 años, ya que su última visita en aquel Torneo Nacional fue derrota 2-0.