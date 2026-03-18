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Gran Hermano: Manu ganó el liderazgo, fulminó a una rival y reconfiguró la estrategia de la casa

Gran Hermano: Manu ganó el liderazgo, fulminó a una rival y reconfiguró la estrategia de la casa
18 de Marzo de 2026 | 11:16

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La casa de Gran Hermano Generación Dorada vivió una jornada cargada de tensión con la tercera prueba de liderazgo e inmunidad, que terminó con un resultado clave para el desarrollo del juego.

Tras la reciente eliminación de Nicolás Sícaro, el reality volvió a apostar por una placa positiva, donde el menos votado por el público será quien abandone la casa.

Manu, nuevo líder con poder total

Anoche, el gran protagonista fue Manuel Ibero, quien se impuso en una definición frente a Brian Sarmiento, Eduardo Carrera, Kennys Palacios y Martín Rodríguez. El dato llamativo fue que la prueba no se emitió en vivo, una decisión que generó sorpresa entre los seguidores del programa.

Con el liderazgo, Manu obtuvo beneficios determinantes:

- Fulminar a un participante
- Elegir quiénes podrán votar en la próxima gala
- Fulminante y jugada estratégica

Sin dudar, el líder decidió fulminar a Cinzia Francischiello. “No puedo descifrarla, es buena jugadora y la veo como competencia”, justificó.

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La decisión no solo la envió directamente a placa, sino que además la dejó sin posibilidad de votar, alterando aún más el equilibrio dentro de la casa.

Quiénes no podrán nominar

Luego, Manu eligió a un grupo de participantes que tampoco podrán emitir su voto, reduciendo el poder de decisión a solo 12 jugadores. Entre los que quedaron inhabilitados aparecen Emanuel Di Gioia, Solange Abraham, Eduardo Carrera, Danelik Galazan, Jennifer “Pincoya” Torres, Juani Caruso, Yisela Pintos, Luana Fernández, Daniela de Lucía y Catalina Tcherkaski. A ellos se suma Jessica “La Maciel” Maciel, quien por ser nueva tampoco puede votar.

De esta manera, los 12 participantes habilitados para nominar serán, entre otros, Andrea del Boca, Brian Sarmiento, Franco Poggio, Kennys Palacios y el propio Manu. 

Además, hubo movimientos estratégicos adicionales:

- Nicolás Sícaro le otorgó a Nazareno Pompei el beneficio de voto extra (3, 2 y 1).
- Tomás “Tomy” Riguera había dejado previamente ese mismo beneficio a Lolo Poggio, que ahora podrá utilizarlo.

Una placa que vuelve a ser positiva

La gala de nominación de este miércoles será clave, ya que la placa vuelve a ser positiva: el público deberá votar a su favorito, y quien reciba menos apoyo quedará eliminado.

Con estas nuevas reglas y el fuerte movimiento de Manuel Ibero, la casa entra en una etapa decisiva donde cada estrategia puede cambiar el rumbo del juego.

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