Gran Hermano: Manu ganó el liderazgo, fulminó a una rival y reconfiguró la estrategia de la casa

Los médicos bonaerenses advierten por la "peligrosa" salida de Argentina de la OMS
Los médicos bonaerenses advierten por la "peligrosa" salida de Argentina de la OMS
El Gobierno flexibilizó el otorgamiento de patentes farmacéuticas: ¿qué cambia?
Misterio en El Retiro: una muerte que enciende interrogantes
Piovi destacó la efectividad y pone como objetivo "regalarle al hincha una victoria en casa"
VIDEO. De La Plata al mundo: la historia de Eva, una mini reina que desfilará en Milán
Avances rumbo al juicio contra el cura acusado de abuso en La Plata
Lázaro Báez fue beneficiado por la Ley de Inocencia Fiscal que impulsó Milei
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
El estacionamiento medido de La Plata ya cuesta más caro: subió a $1.000 en hora pico
Perder todo en una ráfaga de furia climática: cruel relato platense
“Chihuahua desubicada”: Cinthia Fernández y Callejón, a los gritos
Se complicó la situación de la influencer que usó el CUIT de Kicillof para hacer compras
Zeppelin Puzzles: surgieron en la pandemia, crearon una Liga Argentina de Rompecabezas y llega a La Plata
Tras el temporal, amaneció fresco en La Plata: cuándo llegan de nuevo las lluvias a la Región
Arana: en medio de una crisis, tomó una decisión irreversible
Alak recorrió las obras de una escuela de Gonnet e inauguró una pavimentación clave para su acceso
Las PASO, en la mira: el Gobierno acelera la reforma electoral y negocia cambios
Dolor en La Plata por la muerte de la profesora e investigadora Silvia Cristina Mallo
Protesta docente con la marchas de antorchas y el paro sigue paralizando facultades y colegios de la UNLP
Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de hoy miércoles 18 de marzo
Los números de la suerte del miércoles 18 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
Vendió un auto con fallas, lo amenazaron, se fue del país y mataron a su madre a tiros
“Pegale un tiro”: el grito que marcó un millonario robo en Los Hornos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La casa de Gran Hermano Generación Dorada vivió una jornada cargada de tensión con la tercera prueba de liderazgo e inmunidad, que terminó con un resultado clave para el desarrollo del juego.
Tras la reciente eliminación de Nicolás Sícaro, el reality volvió a apostar por una placa positiva, donde el menos votado por el público será quien abandone la casa.
Anoche, el gran protagonista fue Manuel Ibero, quien se impuso en una definición frente a Brian Sarmiento, Eduardo Carrera, Kennys Palacios y Martín Rodríguez. El dato llamativo fue que la prueba no se emitió en vivo, una decisión que generó sorpresa entre los seguidores del programa.
Con el liderazgo, Manu obtuvo beneficios determinantes:
- Fulminar a un participante
- Elegir quiénes podrán votar en la próxima gala
- Fulminante y jugada estratégica
Sin dudar, el líder decidió fulminar a Cinzia Francischiello. “No puedo descifrarla, es buena jugadora y la veo como competencia”, justificó.
LE PUEDE INTERESAR
MasterChef Celebrity: quiénes son los finalistas y cómo se define el reality de Telefe
LE PUEDE INTERESAR
“Chihuahua desubicada”: Cinthia Fernández y Callejón, a los gritos
La decisión no solo la envió directamente a placa, sino que además la dejó sin posibilidad de votar, alterando aún más el equilibrio dentro de la casa.
Luego, Manu eligió a un grupo de participantes que tampoco podrán emitir su voto, reduciendo el poder de decisión a solo 12 jugadores. Entre los que quedaron inhabilitados aparecen Emanuel Di Gioia, Solange Abraham, Eduardo Carrera, Danelik Galazan, Jennifer “Pincoya” Torres, Juani Caruso, Yisela Pintos, Luana Fernández, Daniela de Lucía y Catalina Tcherkaski. A ellos se suma Jessica “La Maciel” Maciel, quien por ser nueva tampoco puede votar.
De esta manera, los 12 participantes habilitados para nominar serán, entre otros, Andrea del Boca, Brian Sarmiento, Franco Poggio, Kennys Palacios y el propio Manu.
Además, hubo movimientos estratégicos adicionales:
- Nicolás Sícaro le otorgó a Nazareno Pompei el beneficio de voto extra (3, 2 y 1).
- Tomás “Tomy” Riguera había dejado previamente ese mismo beneficio a Lolo Poggio, que ahora podrá utilizarlo.
La gala de nominación de este miércoles será clave, ya que la placa vuelve a ser positiva: el público deberá votar a su favorito, y quien reciba menos apoyo quedará eliminado.
Con estas nuevas reglas y el fuerte movimiento de Manuel Ibero, la casa entra en una etapa decisiva donde cada estrategia puede cambiar el rumbo del juego.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí