Duro revés: se cae el “juicio del siglo” en el Vaticano

Un fallo inesperado volvió a sacudir al Vaticano y reabrió uno de los casos más sensibles de los últimos años. El tribunal de apelaciones de la Santa Sede anuló el llamado “juicio del siglo” y ordenó repetir el proceso contra el cardenal italiano Angelo Becciu, condenado en 2023 por malversación en una controvertida operación inmobiliaria en Londres. La decisión, basada en graves errores de procedimiento, supone un duro golpe para el legado reformista de Papa Francisco y para los fiscales que impulsaron el caso como símbolo de transparencia.

Becciu, que llegó a ser uno de los hombres más influyentes del Vaticano y hasta fue considerado papable, había sido sentenciado a cinco años y medio de prisión y a una multa económica. Sin embargo, nunca ingresó en prisión, ya que el proceso continuó en fase de apelación. Ahora, el tribunal determinó que durante el juicio original no se respetaron garantías básicas, como el acceso pleno de la defensa a todas las pruebas recopiladas.

El fallo, de 16 páginas, también cuestionó directamente decisiones adoptadas por el propio pontífice. En particular, declaró inválido un rescripto papal que otorgaba amplios poderes a los fiscales para investigar sin supervisión judicial, al considerar que nunca fue publicado ni comunicado a las partes. Se trata de un hecho inédito: por primera vez, la justicia vaticana considera ineficaz un acto del Papa por fallas formales.

La causa gira en torno a la inversión de unos 350 millones de euros en un edificio de lujo en Londres, una operación que terminó generando fuertes pérdidas y dejó al descubierto manejos financieros opacos dentro de la Santa Sede. Los fiscales sostuvieron que intermediarios y funcionarios eclesiásticos inflaron comisiones y extorsionaron al Vaticano, provocando un escándalo que golpeó la imagen institucional.

El proceso original, que se extendió durante dos años, derivó en condenas contra Becciu y otros ocho acusados. Sin embargo, las defensas denunciaron desde el inicio irregularidades: documentos incompletos, pruebas censuradas y decretos secretos que, según alegaron, vulneraban el derecho a un juicio justo. El tribunal de apelaciones les dio ahora la razón, al considerar que esas omisiones invalidaron toda la acusación.

La decisión no solo representa una victoria para los acusados, sino también un serio revés para los fiscales vaticanos, que ya habían sufrido otro golpe cuando el Tribunal de Casación desestimó una apelación por errores técnicos. Además, el caso destapó tensiones internas, filtraciones y hasta chats comprometedores que pusieron en duda la imparcialidad del proceso.

FECHA PARA EL NUEVO JUICIO

El nuevo juicio comenzará el 22 de junio y obligará a rehacer gran parte del expediente, con la exigencia de presentar toda la documentación sin restricciones. Mientras tanto, la condena de 2023 sigue formalmente vigente, aunque sin ejecución.

Para Francisco, que impulsó reformas para limpiar las finanzas del Vaticano, el fallo es especialmente incómodo. Lo que buscaba ser un emblema de cambio y rigor judicial terminó transformándose en un caso que expone debilidades estructurales y deja interrogantes sobre la solidez del sistema. En definitiva, un proceso que, lejos de cerrarse, vuelve a empezar y mantiene en vilo a toda la Santa Sede.