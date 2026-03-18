Un rato de furia climática volteó árboles, postes y hasta una casa

Entre las 13 y las 14 se vino la noche y para decenas de miles de platenses no fue sólo el oscurecimiento del cielo: la tormenta que había activado un alerta amarillo trajo vientos intensos que dejaron un tendal de cables, postes y árboles en el piso. Con eso, hubo daños en las calles y cortes de luz de varias horas. Hasta una casa fue arrancada de su apoyo sobre un primer piso en Villa Elvira.

“El sueño de mi hijo destruido. Después de que lo dejaran sin trabajo en Nación puso sus pocos ahorros para poder tener una casita. El viento destruyó por completo todo”, le contó a este diario Analía Merlo, vecina de 117 entre 74 y 75. Detalló que la construcción de madera y chapa que estaba sobre una losa fue a parar al patio de los vecinos.

En 149 y 35, el frente del “Jardín de Infantes Beata Josefina Bakhita” no resistió. El paredón perimetral se desplomó. No hubo más que esos daños y hoy, la comunidad se citó para iniciar la reconstrucción.

El lunes, la Comuna había fijado el alerta meteorológico que preveía lluvia intensa, con un acumulado de hasta 35 milímetros y viento intenso, que podría superar los 60 kilómetros por hora. A media tarde, las condiciones se normalizaron y cesó el alerta.

En cuestión de minutos, después del mediodía se sucedieron los reclamos por cortes de Luz en zonas de Los Hornos, Villa Elvira, Altos de San Lorenzo, San Carlos y Villa Castells.

“Cayeron 4 postes de luz sobre la casa de mi hijo, en 47 entre 138 y 139. No se puede abrir la puerta y el portón”, indicó Beatriz Adriana, familiar del damnificado que reclamaba ayuda de Edelap alrededor de las 15.40. Para las 19 todavía seguían sin servicio en el área. Un cuadro similar se planteó desde 46 y 134, con postes a punto de caer sobre la calle.

También pedían por la luz de las 13 horas no muy lejos de allí, en 52 y 138. La interrupción afectó una zona que entró al casco céntrico, hasta el barrio del Hospital Italiano, según marcó un vecino de 31 y 49. Según otro vecino que se comunicó con este diario, un poste del cableado se vino abajo en 27, 48 y 49. En las mismas condiciones quedaron en la zona de Plaza Malvinas y en Villa Castells, ya en el corredor norte de la Ciudad. Un vecino planteó que desde las 14 quedaron sin servicio.

En el otro extremo de la Ciudad, la cuadra de 13 entre 660 y 661, Arana, también reportaron problemas con la luz y los postes caídos. Y en Los Hornos, el apagón complicó al complejo educativo que tiene 4 escuelas en la manzana de 139 y 140, entre 62 y 63.

Ante al consulta de este diario, desde Edelap se indicó que los cortes de energía eléctrica se produjeron “como consecuencia de la fuerte tormenta de lluvia y viento que azotó la Región”. Se aseguró en el final de la tarde que el 50% de los afectados ya tenía luz y seguían los trabajos para normalizar el servicio.

El arbolado también fue dañado. En el cruce de las diagonales 78 y 79, y en 11 y 70, cayeron dos árboles sobre la calzada. El viento dejó, además, ramas de gran porte sobre el asfalto (en algún caso sobre autos estacionados) en varios puntos de la Ciudad.