Los médicos bonaerenses advierten por la "peligrosa" salida de Argentina de la OMS

El Consejo Superior del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires manifestó su rechazo a la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de retirar a la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al considerar que se trata de una medida “desacertada, extemporánea y peligrosa para los intereses de la salud pública de todos los argentinos”.

En ese sentido, en un comunicado la entidad remarcó que “la medicina moderna no se concibe de forma aislada” y subrayó que “la salud es un fenómeno global que requiere cooperación técnica, estándares unificados y vigilancia epidemiológica constante”. Según indicaron, la desvinculación del organismo internacional “nos sitúa en una posición de vulnerabilidad sanitaria crítica”.

Asimismo, se advirtió sobre el impacto inmediato que podría tener esta decisión en la capacidad de respuesta del Sistema de Salud: “La OMS es el centro neurálgico de alerta temprana ante brotes infecciosos y nuevas variantes virales”, se afirmó, al tiempo que se señaló que “sin este acceso directo, la capacidad de respuesta del país ante futuras amenazas se verá seriamente demorada”.

En relación con el acceso a medicamentos y vacunas, el Colegio sostuvo que la medida “pone en riesgo la participación en fondos estratégicos y rotatorios que permiten adquirir insumos críticos a precios regulados”, lo que podría derivar en un encarecimiento de los costos tanto para el Estado como para la población.

Por otra parte, se destacó que la salida del organismo internacional podría generar un “aislamiento en estándares de calidad”, debido a que “la validación de protocolos de tratamiento, la seguridad de los medicamentos y la acreditación de laboratorios nacionales dependen de normas internacionales OMS”. Según afirmaron desde la institución, “esto debilita la confianza en nuestra industria farmacéutica y en la formación de nuestros profesionales”.

Criticas a la "soberanía"

También, desde la entidad colegiada se cuestionó el argumento de la “soberanía”, a través del cual se buscó justificar la salida de Argentina del organismo sanitario internacional: “la soberanía se fortalece participando en las mesas de decisión global, no abandonándolas”, expresaron, al tiempo que sostuvieron que “el aislamiento podría dejar al país condicionado por acuerdos bilaterales sujetos a intereses externos”.

En este marco, el Colegio de Médicos hizo “un llamado a la reflexión” a las autoridades nacionales, enfatizando en que “la salud de la población debe estar por encima de cualquier diferencia ideológica”. Al respecto, recordaron que “la pandemia de COVID-19 nos enseñó que nadie se salva solo, y que la ciencia médica avanza mediante la colaboración, no mediante el aislamiento”.

Finalmente, la institución hizo manifiesto su compromiso “con la excelencia científica y el derecho inalienable de la población a recibir una atención sanitaria basada en los más altos estándares internacionales”.