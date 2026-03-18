Alak recorrió las obras de una escuela de Gonnet e inauguró una pavimentación clave para su acceso

El intendente de La Plata, Julio Alak, recorrió en Gonnet las obras que avanzan en la Escuela de Educación Secundaria Nº83, ubicada en 495 y 25, e inauguró la nueva pavimentación de 495 entre 25 y 26, que optimiza el acceso a la institución.

“Estamos trabajando para mejorar tanto la infraestructura de las escuelas como el acceso a ellas, porque eso impacta directamente en la calidad educativa y en la vida cotidiana de la comunidad”, afirmó Alak.

En el marco del plan Escuelas en Obra, articulado con la Provincia, en el establecimiento se llevaron adelante trabajos de reparación estructural y mantenimiento general, orientados a mejorar las condiciones edilicias y resolver problemas de filtraciones, grietas y deterioro en distintos sectores.

Además, se avanzó con intervenciones vinculadas a la seguridad y el equipamiento del edificio, mientras que en próximas etapas se prevén nuevas obras para optimizar los espacios educativos y de uso común en conjunto con la Escuela Primaria Nº 36.

Participaron de la recorrida por la escuela, comparte edificio con la Escuela Primaria Nº36, el presidente del Concejo Deliberante, Marcelo Galland, la secretaria de Educación de la Municipalidad, Paula Lambertini, y la subsecretaria de Educación e Innovación, Yamila Olariaga, entre otras autoridades.

Nueva pavimentación

La intervención sobre la calle 495 entre 25 y 26 incluyó la ejecución de una nueva carpeta asfáltica en toda la calzada, obras hidráulicas complementarias para optimizar el escurrimiento pluvial y acompañar la nueva infraestructura vial, y la mejora del alumbrado público en la traza.

Los trabajos se concretaron en el marco del Plan 1.000 cuadras, una iniciativa de la Municipalidad de La Plata que contempla tareas de pavimentación y rehabilitación vial, el reacondicionamiento de la red pluvial y la ejecución de obras complementarias, junto con la puesta en valor de veredas y equipamiento urbano.