Misterio en El Retiro: una muerte que enciende interrogantes

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Ocurrió en 159 y 42. El caso tomó estado público cuando un hijo de la víctima llamó a la Policía para avisar que su padre no respondía el teléfono. Cuando llegaron al lugar, se desató el horror. Tenía sangre en el rostro
En el barrio El Retiro el caso empezó a tomar forma mucho antes de que se conocieran los detalles oficiales. Fue en la vereda, entre susurros, donde la historia comenzó a crecer por el boca a boca de los vecinos.
El hecho ocurrió por la tarde en la zona de las calles 42 y 159, donde muchos se dieron cuenta que algo no estaba bien.
Movimientos inusuales, móviles policiales que iban y venían, la llegada de bomberos y luego más patrulleros.
La escena rompía con la rutina tranquila del barrio. Nadie tenía información concreta, pero todos hablaban. “Acá pasó algo grave”, repetían muchos.
Con el correr de las horas, los comentarios se multiplicaron. Algunos aseguraban haber sentido olores extraños desde hacía días. Otros, que la vivienda llevaba un tiempo sin actividad visible. También hubo quienes deslizaron que no era habitual ver tanta presencia policial, lo que alimentó aún más las sospechas.
Con el correr de los minutos se supo qué había detrás de ese despliegue.
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Pasó el domingo alrededor de las 17, cuando un aviso a la Policía alertó sobre un posible problema en esa vivienda.
En pocos minutos, personal del Comando de Patrulla llegó al lugar y se entrevistó con un hombre que no lograba comunicarse con su padre, de 79 años. Y esa situación le llamaba poderosamente la atención. Más cuando su auto seguía en la propiedad.
Cuando finalmente lograron ingresar, porque otro familiar trajo una llave, el escenario fue estremecedor.
De acuerdo al reporte oficial, el hombre mayor yacía en el suelo boca arriba y se veía sangre en su rostro.
A partir de ahí, la cuadra quedó bajo custodia y comenzaron las pericias. Pero afuera, en paralelo, seguían creciendo las hipótesis. Porque en un barrio donde todos se conocen -o creen conocerse-, una muerte en esas condiciones no pasa inadvertida. Y menos cuando los indicios dejan más dudas que certezas.
¿Qué pasó dentro del inmueble? La forma en que fue hallada la víctima podría sugerir la posible intervención de un tercero, aunque la casa estaba herméticamente cerrada por dentro.
¿Y si ingresó alguien conocido? Esa es otra de probabilidad, que en esta etapa inicial de la pesquisa, nadie se atreve a confirmar o descartar.
¿Un conflicto previo? Algunos vecinos deslizaron distintas versiones, aunque nada seguro hasta el momento.
La data de muerte es uno de los elementos clave del caso. También intentar reconstruir los últimos pasos de la víctima y sus comunicaciones.
Por ahora, todo está bajo análisis. La Justicia y los peritos relevan cámaras de seguridad y eventuales testigos para sumar cualquier dato de interés.
También se sumó al equipo de trabajo una comitiva de la DDI local. Una señal que para muchos expone la gravedad del episodio y que no hace más que potenciar las conjeturas.
Mientras tanto, en ese sector de la Ciudad, de casas bajas y calles angostas, el caso sigue siendo tema obligado de conversación. Es que entre versiones, dudas y miedo, el misterio todavía no encuentra respuestas.
De acuerdo a lo que pudo saber este diario, por el suceso se inició una causa caratulada como “averiguación de causales de muerte”, con intervención de personal de la comisaría decimocuarta de Melchor Romero.
En medio de ese clima de incertidumbre, los habitantes del barrio intentan retomar sus rutinas. Todo en medio de una sensación de temor y preocupación que crece minuto a minuto.
POR MES*
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