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Fue del 1 por ciento en febrero. En la variación anual acumula una suba del 25,6 por ciento y en el año, 2,7 por ciento
La inflación mayorista volvió a desacelerarse en febrero y se ubicó en 1%, siendo el segundo mes consecutivo en el que el indicador se ralentiza, según informó esta tarde el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
Esta suba del indicador fue la segunda más baja desde mayo de 2025 (cuando había registrado una baja de 0,3%).
A su vez, es la tercera vez desde junio de 2020 en que el índice de precios internos al por mayor (IPIM) muestra una variación mensual de 1% o menor.
En la variación interanual acumuló un alza del 25,6% mientras que en el primer bimestre aumentó 2,7%.
La desaceleración del IPIM se da como consecuencia de la suba de 1,3% en los productos nacionales y la baja de 2,7% en los importados.
Dentro de los nacionales, los rubros con mayores incidencias fueron petróleo crudo y gas (0,27%); alimentos y bebidas (0,26%); productos agropecuarios (0,24%); productos refinados del petróleo (0,23%); y energía eléctrica (0,12%).
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Por otro lado, el el nivel general del índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) mostró un ascenso de 0,7% mensual, que se explica por la suba de 0,9% en los productos nacionales y la baja de 2,6% en los importados.
Asimismo, el nivel general del índice de precios básicos del productor (IPP) registró un incremento de 0,7% en el mismo período, consecuencia de la suba de 1% en los productos primarios y 0,6% en los productos manufacturados y energía eléctrica.
A contramano quedó el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el cual cerró febrero con una variación del 2,9% y se mantiene en alza desde agosto del 2025.
Mientras, el presidente Javier Milei celebró el dato sobre la inflación mayorista y elogió a su ministro de Economía, Luis Caputo.
El mandatario le dedicó el posteo al titular del Palacio de Hacienda, donde lo consideró como “el mejor ministro de Economía de la historia argentina”.
“Inflación mayorista a la baja. IPIM: 1%; IPIB: 0,7%; IPP: 0,7%. Toto, por lejos, el mejor ministro de economía de la historia argentina. TMAP”, escribió en la red social X.
En cambio, el consumo privado en Argentina registró en febrero de 2026 una caída del 1,9% en comparación con el mismo mes del año anterior y este resultado representa el tercer mes consecutivo de contracción interanual, lo que arroja una baja acumulada del 1,7% para el primer bimestre del año. A pesar de esta tendencia anual, el indicador presentó una suba del 1,1% en la medición mensual respecto a enero. La baja en el consumo se reflejó en indicadores específicos como la recaudación del IVA, que cayó un 3,5% interanual en febrero al descontar el efecto de los precios.
Asimismo, el patentamiento de automóviles registró una disminución del 3,4% respecto al año previo, mientras que el consumo de carne vacuna en enero mostró un descenso del 14,7% interanual. Los datos corresponden al Índice de Consumo Privado (ICP-UP) elaborado por la Facultad de Negocios de la Universidad de Palermo (UP).
Este indicador mensual busca anticipar los datos oficiales del consumo en el país mediante un modelo de regresión lineal basado en diversas variables de la economía.
El informe de la entidad señala que, “pese a la suba en la comparación mensual, la variación interanual mostró, por tercer mes consecutivo, una caída”.
El estudio también indica una pérdida de dinamismo en el crédito, al mencionar que “en el caso de las compras con tarjetas, por ejemplo, en febrero aumentaron 5,8% interanual y acumularon en el bimestre un alza de 8,7%, cuando durante 2025 habían crecido al 51,6%”.
En otros rubros, las ventas de carne aviar bajaron un 11,5% interanual en enero, mientras que el sector de recreación y turismo mostró señales de estancamiento hacia el cierre de la medición, con caídas en el consumo en patios de comida y en la asistencia a cines.
Por el contrario, la venta de motocicletas se incrementó un 72,3% en la comparación interanual de febrero.
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