Excarcelaron a la joven que apuñaló a su exnovio

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María Mabel Gorosito dijo que era blanco de violencia de género y que se defendió de un ataque. Debe cumplir varias pautas de conducta
Finalmente, conocida su historia de vida, que este diario replicó en una edición anterior, la Justicia le otorgó la excarcelación extraordinaria a la joven de 18 años acusada de intentar matar a su exnovio en Ensenada.
En realidad, siempre en base al argumento de la defensa, su reacción tuvo que ver con un instinto de supervivencia, ya que era blanco constante de episodios de violencia de género, por los que incluso motorizó una medida cautelar ante el Juzgado de Paz Letrado de esa ciudad.
En su descargo, la chica, identificada como María Mabel Gorosito, mencionó que tuvo un encuentro involuntario con quien fuera su pareja en la casa de un amigo en común, que se produjo un altercado no provocado por ella y que decidió actuar para evitar un mal mayor.
Marcela Garmendia, jueza garante del proceso, señaló: “Entiendo que, no obstante encontrarse Gorosito privada de libertad e imputada del delito de homicidio en grado de tentativa en los términos del art. 42 y 79 del Código Penal, en línea con la detallada argumentación vertida, no puedo dejar de ponderar que el ilícito de autos se habría cometido en el contexto de un vínculo marcado por una intensa violencia de género que la habría tenido como víctima, como también su corta edad -tan solo 18 años- la carencia de antecedentes condenatorios, la existencia de un domicilio y familia dispuesta a acompañarla, junto al proyecto de continuar con sus estudios secundarios. Las circunstancias antes apuntadas interpretadas con la perspectiva de género que el caso exige, me llevan a concluir que María Maribel Gorosito no intentará eludir la acción de la justicia, neutralizándose así los riesgos procesales que el caso exige”.
Así, Garmendia interpretó que quedaron neutralizados todos los peligros que pueden complicar el libre avance de la investigación, los cuales oportunamente se merituaron al ordenar su detención, basados sobre todo en el monto de pena previsto para el delito endilgado.
Igualmente, le impuso una serie de medidas de conductas, tales como restricción de acercamiento, prohibición de contacto por cualquier medio (telefónico, correo electrónico o redes sociales) y cese de todo acto de perturbación, hostigamiento y/o intimidación respecto de la víctima y su domicilio, extensiva a sus lugares de trabajo y/o esparcimiento.
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También deberá continuar con sus estudios secundarios, debiendo acompañar mensualmente las constancias que así lo acrediten; concurrir al Área de Género de la Municipalidad de Ensenada, a fin de integrarse a algún tratamiento y/o programa para el abordaje de la problemática de violencia de género en la que se encuentra inmersa y garantizar su acompañamiento y presentarse a la Asesoría Pericial Departamental a fin de ser evaluada por la Sección Psicología.
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