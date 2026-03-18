Análisis | Cristina en el banquillo: un alegato político para atacar a la Justicia
Análisis | Cristina en el banquillo: un alegato político para atacar a la Justicia
VIDEO.- Estudiantes sacó un triunfo de la galera y se lo dio vuelta a Gimnasia (M) en 5 minutos
Avances rumbo al juicio contra el cura acusado de abuso en La Plata
VIDEO. De La Plata al mundo: la historia de Eva, una mini reina que desfilará en Milán
Perder todo en una ráfaga de furia climática: cruel relato platense
Tras el temporal, amaneció fresco en La Plata: cuándo llegan de nuevo las lluvias a la Región
“Chihuahua desubicada”: Cinthia Fernández y Callejón, a los gritos
Misterio en El Retiro: una muerte que enciende interrogantes
Arana: en medio de una crisis, tomó una decisión irreversible
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Las PASO, en la mira: el Gobierno acelera la reforma electoral y negocia cambios
Dolor en La Plata por la muerte de la profesora e investigadora Silvia Cristina Mallo
Protesta docente con la marchas de antorchas y el paro sigue paralizando facultades y colegios de la UNLP
Los números de la suerte del miércoles 18 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
Vendió un auto con fallas, lo amenazaron, se fue del país y mataron a su madre a tiros
“Pegale un tiro”: el grito que marcó un millonario robo en Los Hornos
Actividades: taller de tecnología para adultos, ajedrez y clases de acrobacia
Las ventas bajan pero los precios de alquileres de locales no aflojan
Milei ratificó alineamientos y cargó contra el “terrorismo iraní”
Mahiques se reunió con la Corte, con el foco en las vacantes a cubrir
Suba de acciones y ADRs; el riesgo país por debajo de los 600 puntos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Luego de la fuerte tormenta que azotó a la ciudad de La Plata y gran parte del AMBA, el tiempo este miércoles muestra una mejora marcada, aunque todavía se sienten las secuelas del fenómeno meteorológico que dejó importantes daños materiales.
De acuerdo al pronóstico del SMN, la jornada se presenta con cielo parcialmente despejado, temperaturas más agradables y una máxima cercana a los 25 grados, acompañada por vientos moderados del sector sur y sudeste.
El cambio climático fue notorio de un día para el otro. Tras jornadas de calor y humedad, el avance del frente de tormenta provocó un brusco descenso térmico en pocas horas, con lluvias intensas, ráfagas de viento y actividad eléctrica.
El temporal no pasó desapercibido en la región. Vecinos de distintos barrios reportaron caída de árboles, voladuras de techos y postes dañados, en una postal que volvió a repetirse en distintos puntos de la ciudad y alrededores.
Además, los fuertes vientos —que en algunos sectores del AMBA superaron los 80 km/h— provocaron cortes de energía que afectaron a miles de usuarios, una situación que aún genera reclamos de vecinos que continúan sin luz.
En redes sociales y reportes locales también se observaron calles con ramas caídas, estructuras dañadas y complicaciones en la circulación, en línea con el alerta meteorológico que había sido emitido previamente para la región.
Para lo que resta de la semana, se espera una relativa estabilidad con temperaturas templadas, aunque no se descarta el regreso de lluvias y tormentas hacia el viernes y el comienzo del fin de semana.
Según el pronostico del SMN, se esperarían precipitaciones para el sábado durante todo el día.
Así, mientras el clima da un respiro este miércoles, la ciudad aún intenta recuperarse del impacto del último temporal, con tareas de limpieza, reclamos por servicios y vecinos que siguen sintiendo las consecuencias.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí