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La Ciudad

Tras el temporal, amaneció fresco en La Plata: cuándo llegan de nuevo las lluvias a la Región

Tras el temporal, amaneció fresco en La Plata: cuándo llegan de nuevo las lluvias a la Región
18 de Marzo de 2026 | 07:27

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Luego de la fuerte tormenta que azotó a la ciudad de La Plata y gran parte del AMBA, el tiempo este miércoles muestra una mejora marcada, aunque todavía se sienten las secuelas del fenómeno meteorológico que dejó importantes daños materiales.

De acuerdo al pronóstico del SMN, la jornada se presenta con cielo parcialmente despejado, temperaturas más agradables y una máxima cercana a los 25 grados, acompañada por vientos moderados del sector sur y sudeste.

El cambio climático fue notorio de un día para el otro. Tras jornadas de calor y humedad, el avance del frente de tormenta provocó un brusco descenso térmico en pocas horas, con lluvias intensas, ráfagas de viento y actividad eléctrica.

Daños y complicaciones tras la tormenta

El temporal no pasó desapercibido en la región. Vecinos de distintos barrios reportaron caída de árboles, voladuras de techos y postes dañados, en una postal que volvió a repetirse en distintos puntos de la ciudad y alrededores.

Además, los fuertes vientos —que en algunos sectores del AMBA superaron los 80 km/h— provocaron cortes de energía que afectaron a miles de usuarios, una situación que aún genera reclamos de vecinos que continúan sin luz.

En redes sociales y reportes locales también se observaron calles con ramas caídas, estructuras dañadas y complicaciones en la circulación, en línea con el alerta meteorológico que había sido emitido previamente para la región.

Cómo sigue el tiempo y cuándo regresarían las lluvias a la Región

Para lo que resta de la semana, se espera una relativa estabilidad con temperaturas templadas, aunque no se descarta el regreso de lluvias y tormentas hacia el viernes y el comienzo del fin de semana.

Según el pronostico del SMN, se esperarían precipitaciones para el sábado durante todo el día. 

Así, mientras el clima da un respiro este miércoles, la ciudad aún intenta recuperarse del impacto del último temporal, con tareas de limpieza, reclamos por servicios y vecinos que siguen sintiendo las consecuencias.

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