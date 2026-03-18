De las diagonales al mundo: eva, una mini reina que desfilará en Milán

Los certámenes de belleza suelen aparecer como un universo lejano, rodeado de luces y exigencias. Un mundo que, muchas veces, llega a ser poco comprendido para algunas personas. Pero para Eva Rodríguez Quadrini, una platense de apenas 9 años, los sueños no tienen esa distancia: se construyen paso a paso, entre juegos, disciplina, información y convicción.

Elegida Mini Reina Argentina 2025, este año se prepara para representar a la Argentina en escenarios internacionales como el Word Fashion Week Award en Milán, Italia y el Certamen Internacional de Reinas en República Dominicana. “Quiero ser Miss Universo”, contó con seguridad en una entrevista con el EL DIA, un objetivo que no solo sintetiza su presente, sino también su gran proyección.

Su historia empieza mucho antes de la corona. “Mi mamá se despistaba un segundo y yo iba a mi pieza, agarraba toda la ropa y le decía ‘mami, grábame’”, recordó entre risas. En ese juego, que se repetía entre el living y su habitación, armaba looks y desfilaba como si ya estuviera en una pasarela.

Con el tiempo, ese interés se transformaría en permanente formación. “Cuando vimos que disfrutaba cada clase, cada pasarela y, sobre todo, cuando vimos su compromiso y felicidad arriba del escenario, entendimos que no era algo pasajero, que era un sueño que podía convertirse en realidad”, explicó Estefania Quadrini, quien junto al papá, Sebastián Rodríguez, apoyan a Eva en cada paso.

Alumna de quinto grado y jugadora de hockey en el Club San Luis, la mini reina platense combina sus clases de modelaje y oratoria con una preparación especial en una academia de “misses” en Capital Federal .

Sin embargo, el punto de inflexión llegó en octubre del año pasado, cuando representó a la provincia de Buenos Aires en un concurso nacional de la organización Reinas Argentinas. Tras una instancia preliminar, obtuvo el primer puesto en la categoría Mini. “Era la primera vez y por suerte lo gané”, resumió Eva.

En ese camino, también conoció desde adentro un mundo que, a veces, es visto con recelo.

un universo poco conocido

“Ser reina no es solo hacer una pasarela”, aclaró Eva. Según explicó, detrás de cada certamen hay días de concentración, ensayos, actividades culturales e instancias de evaluación que van más allá de lo estético.

Las participantes deben desfilar en distintas categorías, responder preguntas y, en muchos casos, presentar un talento. En los concursos internacionales, además, se suman etapas preliminares antes de la gala final. “Tenés que saber expresarte, tener disciplina y ser buena persona”, sostuvo la mini reina.

Desde la familia, el aliento es clave. “La acompañamos desde el amor y el equilibrio. Lo más importante es que sea feliz y que siga siendo una nena”, señaló su mamá. Y frente a los prejuicios, agregó: “Muchas veces vienen del desconocimiento. Trabajamos en su seguridad y en que entienda que su valor no depende de una opinión externa”.

En Argentina, la historia de los certámenes de belleza comenzó en 1960. Organizado inicialmente por la editorial Haynes y luego por Jean Cartier, con los años se alcanzaron logros internacionales como la corona de Norma Cappagli (1960) y Silvana Suárez (1978) como Miss Mundo y la de Norma Nolan (1962) como Miss Universo.

“Aún hay mucho prejuicio y los certámenes no son solo de ´belleza´, que es muy subjetiva, ni tampoco solo es ´verse bien´ o desfilar. Es un espacio donde las chicas aprenden disciplina, expresión corporal, seguridad, comunicación y conciencia social. Detrás de cada evento hay esfuerzo, preparación y muchísimo aprendizaje”, argumentó Estefania Quadrini.

En paralelo, Eva participa con otras misses de un proyecto social “valija viajera de sueños”, en el que visitan abuelos en hogares para llevarles cartas que hacen compañeros y amigos. Además, colaboran juntando y clasificando ropa de donaciones.

pasarelas con pasos platenses

El próximo paso será internacional. En septiembre participará en Milán del evento más importante del mundo de la moda, el Fashion Week, donde desfilará con diseños de la diseñadora platense Jaqueline Leoncini de Tivoglio Atelier y en octubre viajará a República Dominicana para formar parte del certamen internacional con niñas de su categoría.

Con ese equilibrio entre formación, experiencia y compromiso, Eva resumió su camino con una idea que repite con naturalidad: “Nunca dejen de soñar”. Una frase que, en su caso, ya empezó a hacerse realidad.