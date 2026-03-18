“Chihuahua desubicada”: Cinthia Fernández y Callejón, a los gritos

Una inesperada pelea se vivió en “La mañana con Moria”, el programa que conduce Moria Casán por El Trece cuando Cinthia Fernández y María Fernanda Callejón se trenzaron en pleno vivo. A los gritos y con la necesidad de ir a una pausa, el ciclo matutino quedó eclipsado completamente.

Mientras Moria se ausentó y la conducción quedó en manos de Federico Seeber, Fernández y Callejón dieron rienda suelta a un entredicho que comenzó cuando la situación estaba siendo bastante tensa para Cinthia, quien defendía a su actual pareja, Roberto Castillo, de las nuevas acusaciones de su ex.

“Es mi familia. Vos no te metas. Bien que amenazaste la semana pasada a mi familia y a mis hijas. De vos me voy a ocupar después

Cinthia Fernández

El inesperado cruce se dio cuando María Fernanda le pidió “tranquilidad” a Cinthia y esta reaccionó de la peor manera: “Es mi familia. Vos no te metas. Bien que amenazaste la semana pasada a mi familia y a mis hijas. De vos me voy a ocupar después”, le dijo, sin vueltas. A los gritos, Callejón le retrucó: “No, de vos me voy a ocupar ahora yo. A mí no me decís más que yo digo estupideces acá. Bajá un cambio conmigo”, lanzó.

“Después lo resolvemos, eh, que ahora estoy ocupándome de mi familia”, siguió Cinthia, mientras intentaba ignorar a su compañera. “Yo no me meto con las hijas de nadie. ¡Dejá de chimentar, chihuahua desubicada y que falta el respeto!”, insistió María Fernanda.

“No, de vos me voy a ocupar ahora yo. A mí no me decís más que yo digo estupideces acá. Bajá un cambio conmigo”

Fernanda Callejón

La situación escaló tanto que Seeber tuvo que pedir un abrupto corte comercial y, a la vuelta, Callejón no había regresado a su puesto.

¿QUÉ DIJO MORIA TRAS EL ESCÁNDALO EN SU PROGRAMA?

Luego de que la situación escalara de manera desproporcionada, Moria Casán dio su opinión sobre este cruce y aclaró: “El programa tiene esa dinámica, amor”. Además, sobre la actitud de Federico Seeber de ir a un corte para ordenar al panel, la “One” dijo: “Yo dejo que la gente confronte, cada uno habla de lo que quiere y diga lo que quiera”.

“Yo no soy una juez moderadora, cuando empiezan a chispotear entre ambas, después tienen necesidad de hablar y las dejo. Además en la confrontación te vas de mambo, eso pasa”, siguió Moria, analizando la situación que se dio entre sus panelistas.