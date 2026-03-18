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La Ciudad |Este sábado en 8 casi 55

Zeppelin Puzzles: surgieron en la pandemia, crearon una Liga Argentina de Rompecabezas y llega a La Plata

Zeppelin Puzzles: surgieron en la pandemia, crearon una Liga Argentina de Rompecabezas y llega a La Plata
18 de Marzo de 2026 | 09:28

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La Plata volverá a ser escenario de una propuesta distinta este sábado 21 de marzo, cuando se realice un torneo de rompecabezas, una Liga Anual de Rompecabezas que recorre el país, que ya genera expectativa y que agotó sus cupos a pocos días de su anuncio. El encuentro tendrá lugar en La Culturosa (8 entre 54 y 55) y reunirá a aficionados de todas las edades en torno a una actividad que combina concentración, paciencia y trabajo en equipo.

La competencia estará dividida en dos categorías bien definidas. Por un lado, principiantes, donde los participantes deberán completar un puzzle de 300 piezas. Por otro, la categoría Parejas Liga, con un desafío mayor de 500 piezas que exigirá coordinación y estrategia compartida. En ambos casos, el objetivo será armar el rompecabezas en el menor tiempo posible.

Detrás de la organización está Zeppelin Puzzles, un emprendimiento que nació en 2020 en plena pandemia -en Santa Fe- y que encontró en ese contexto una oportunidad para impulsar una actividad clásica en un escenario dominado por las pantallas. Desde la firma explican que los puzzles fueron redescubiertos por muchas personas como una forma de bajar el ritmo y repensar hábitos cotidianos, alejándose de la lógica de la hiperproductividad.

Con el paso del tiempo, la propuesta se consolidó y comenzó a tomar forma de circuito competitivo. En los últimos años, la marca llevó sus torneos a distintos puntos del país, con experiencias en Santa Fe, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Rosario y Paraná, sumando cada vez más participantes y público interesado.

Los organizadores destacan que suelen diseñar las competencias con categorías accesibles para todas las edades y niveles, y que muchos de los rompecabezas utilizados cuentan con ilustraciones de artistas locales, pensadas especialmente en función del lugar donde se realiza cada evento. La intención, aseguran, es que cada torneo deje una huella y se convierta en una experiencia más allá de la competencia.

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