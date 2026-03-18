Estacionamiento medido: sube a $1.000 en hora pico

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Desde hoy habrá que pagar el doble la tarifa de estacionamiento medido en el centro de la Ciudad, según lo dispuso la Municipalidad de La Plata.
La Comuna oficializó un aumento en los valores del sistema de Estacionamiento Medido. Con esta medida, el valor de la hora durante los periodos de mayor demanda se ubicará en los $1.000, un salto que impactará de manera directa en los gastos diarios de los conductores que frecuentan el Centro del Casco Urbano y de City Bell.
La actualización de los montos responde “a la necesidad de readecuar los ingresos frente a los costos operativos del sistema”, se informó. Según la normativa vigente, la tarifa se aplica de lunes a sábados en el Centro y en City Bell, bajo un esquema de segmentación horaria.
Según indicó la Comuna, se mantiene la división de la jornada en franjas horarias para “incentivar la rotación vehicular en los momentos de mayor actividad administrativa y bancaria”.
De 7 a 10 y de 14 a 20 , el valor pasará de $300 por hora a $600. Mientras que en la franja de 10 a 14, la hora de estacionamiento aumentará de $500 a $1.000.
El sistema de Estacionamiento Medido funciona en cinco zonas:
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Zona Tribunales, de lunes a viernes entre las 7 y las 14 en 45 de 8 a 15; 46 de 9 a 15; 47 de 10 a 15; 48 de 11 a 15; 49 de 12 a 15; 9 de 44 a 46; 10 de 44 a diagonal 74; 11 de 44 a 48 -12 de 44 a diagonal 74; 13 de plaza Paso a plaza Moreno.
Zona Eje Cívico: de lunes a viernes entre las 7 y las 20: 50 de 12 a 14 y alrededores de plaza Moreno; 53 de plaza Moreno a 7 y alrededores de plaza San Martín; 53 de 4 a 6 -54 de 6 a 12; 7 de 54 a plaza Rocha; 11 de 51 a 54; 10 de 51 a 54; 9 de 51 a 54; 8 de 53 a 54; 5 de 51 a 54 y 4 de 51 a 54.
Zona Centro, de lunes a viernes de 8 a 20 y sábados de 9 a 20, de 4 a 11 y de 44 a 51. Zona Calle 12: de lunes a sábado de 9 a 20, de 11 a 13 y de 54 a 64. Y en City Bell, de lunes a viernes de 7 a 20, en Cantilo desde Camino Centenario a plaza Belgrano (inclusive) y de 13 A, 13 B, 13 C, 14, 14 A y 14 B desde 472 hasta 473 bis.
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