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Policiales |LA CAUSA TIENE COMO PROCESADO AL SACERDOTE WALTER VADALÁ

Avances rumbo al juicio contra el cura acusado de abuso en La Plata

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 5 quedó a cargo del debate luego de que la Justicia rechazara los planteos de la defensa

Avances rumbo al juicio contra el cura acusado de abuso en La Plata

La Parroquia San Luis Gonzaga, de Villa Elisa / Web

18 de Marzo de 2026 | 01:05
Edición impresa

La ciudad de La Plata se encuentra nuevamente ante el espejo de una de sus tramas más dolorosas y complejas: el presunto abuso eclesiástico en el seno de instituciones religiosas. La causa contra el sacerdote Walter Rodrigo Vadalá, exintegrante de la congregación Miles Christi, ha tomado un impulso determinante tras la resolución de la Cámara de Casación que rechazó los pedidos de sobreseimiento de la defensa, dejando el camino despejado para que el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 5 fije la fecha definitiva del debate oral y público.

La causa se inició tras la denuncia de una joven que describió una sistemática vulneración de su integridad sexual cometida entre los años 2020 y 2022. Según lo planteado por la fiscalía, Vadalá se habría aprovechado de su rol como “Director Espiritual” -una figura de máxima autoridad y confianza en la estructura eclesiástica- para perpetrar los presuntos abusos en la Parroquia San Luis Gonzaga de Villa Elisa y en el Centro San Ignacio de La Plata. La calificación legal que pesa sobre el religioso es la de “Abuso Sexual Agravado”, una figura que contempla penas severas debido a que los hechos habrían sido cometidos por un “ministro de algún culto reconocido”.

El camino hacia el juicio ha estado marcado por diversas estrategias de la defensa. Los abogados particulares de Vadalá, los Dres. Juan Isidro Pérez Duhalde y Ramiro Pérez Duhalde, intentaron en reiteradas instancias frenar la elevación a juicio mediante planteos de nulidad sobre pruebas clave -incluyendo actuaciones del Tribunal Eclesiástico Interdiocesano- y solicitudes de sobreseimiento. La defensa alegó, entre otros puntos, la existencia de una supuesta “campaña de desprestigio” contra el imputado.

Sin embargo, el Juzgado de Garantías y la Cámara han sido contundentes al resolver que la prueba recolectada por la UFI N° 2, a cargo de la Dra. Betina Lacki, es suficiente para clausurar la etapa de instrucción. La justicia subrayó que cualquier controversia sobre las pruebas -como la discrepancia entre pericias oficiales y de parte- debe ser dirimida en el debate oral, garantizando los principios de oralidad y publicidad.

El andamiaje probatorio que permitió clausurar la instrucción se asienta sobre varios ejes que la justicia considera sólidos.

El expediente cuenta con testimonios que resultan coincidentes, donde el relato de la denunciante ha sido respaldado no solo por declaraciones de su entorno cercano, sino también por profesionales de la salud que intervinieron en el caso. En este sentido, cobra especial relevancia la declaración de un sacerdote, colega del imputado, quien aportó detalles sobre lo que la joven le confió oportunamente y denunció haber recibido presuntas presiones por parte de Vadalá para evitar su comparecencia ante los tribunales.

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En 2025 la fiscal de juicio, la Dra. Viviana Arturi, mantuvo un contacto clave con la joven para evaluar los pasos a seguir. Si bien en esa instancia se contempló la posibilidad de arribar a salidas alternativas -mecanismos que suelen abreviar los procesos-, la víctima manifestó formalmente su voluntad de llegar a la instancia de juicio oral. Su postura fue tajante al expresar el deseo de que se alcance la verdad procesal en un ámbito de debate público y se dicte una pena que considere justa para la gravedad de lo denunciado.

Actualmente, con la causa radicada en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 5 de La Plata, la fiscalía ya ha formalizado el ofrecimiento de prueba. La relevancia de este juicio trasciende los límites de los tribunales platenses debido al perfil del imputado. Vadalá tuvo un rol activo como guía espiritual en el Colegio San Francisco de Asís de Villa Elisa y estuvo al frente de numerosos grupos parroquiales integrados por niños, adolescentes y jóvenes.

Por este motivo, la comunidad sigue con atención cada movimiento del expediente, que lamentablemente se suma a una serie de antecedentes de abusos en instituciones religiosas que han dejado una huella dolorosa en la historia reciente de la región.

El juicio que llevará adelante el TOC 5, aunque todavía no cuenta con una fecha de inicio confirmada, se perfila como una instancia crucial para el sistema judicial de La Plata. Representa la búsqueda de justicia en un escenario complejo donde se entrecruzan la fe, el abuso de autoridad y la vulneración de derechos en espacios que deberían haber sido de cuidado.

 

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