Escándalos e interna: cumbre con Adorni a la cabeza

Son días frenéticos para el gobierno de Javier Milei. Con diferencia de pocas horas, confluyeron la polémica por los viajes del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a Nueva York y Punta del Estado, y el escándalo por las nuevas revelaciones del caso $Libra, que instalaron la sospecha de un presunto y millonario preacuerdo para que el presidente, Javier Milei, promocionara esa criptomoneda que provocó entre sus inversores pérdidas superiores a los 100 millones de dólares.

En medio de esa tormenta, que resquebraja como nunca antes el relato de “la moral como política de Estado” que intenta imponer el Gobierno, Adorni presidió durante poco menos de dos horas la reunión de la cumbre política que volvió a sentar en una misma mesa a Martín y Eduardo “Lule” Menem; a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al asesor Santiago Caputo, uno de los apuntados por la viralización de las imágenes en las que se ve al jefe de Gabinete abordando un jet privado rumbo a Uruguay.

El propio Adorni deslizó un complot interno durante una entrevista televisiva que dio el domingo.

“Es una campaña para desestabilizar al Gobierno desde adentro”, advirtió entonces y sostuvo que el video que se conoció fue filmado “desde adentro”, a la par que prometió una investigación interna.

Al día siguiente, el jefe de Gabinete desmintió que sus dichos hayan sido en alusión al consejero presidencial, al que, no obstante, los aliados de Karina Milei le desconfían.

La hermana del Presidente sostiene hace tiempo una guerra intestina con el asesor y no duda en avanzar en áreas de su influencia.

Semanas atrás, cuando Juan Bautista Mahiques reemplazó a Mariano Cúneo Libarona en el ministerio de Justicia, la secretaria general de la Presidencia impuso como número dos de la cartera a Santiago Viola, un abogado de su extrema confianza. Fue en lugar de Sebastián Amerio, que respondía a Caputo.

Ahora, la hermana del Presidente no descartaría ir por otras dependencias sensibles del Estado sobre las que orbita el asesor, como el ARCA, la Unidad de Información Financiera y la SIDE.

Más acusaciones

En pleno fuego cruzado, en el entorno de Santiago Caputo se desligan y señalan a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) por las imágenes de Adorni.

En la PSA sigue teniendo peso la figura de la exministra de Seguridad y titular del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, otra de las integrantes de la mesa política que ayer se dio cita en la Casa Rosada.

Distintas versiones hablan a su vez de una interna silenciosa entre Bullrich y Karina Milei. El freno al desembarco de Diego Valenzuela como titular de la Agencia de Migraciones (que controla Alejandra Monteoliva, sucesora de Bullrich en Seguridad) se inscribiría dentro de esa pelea.

Recuperar la agenda

Cabalgando entre los escándalos y las internas, con el relanzamiento de la mesa política presidida nada menos que por el cuestionado Adorni, el Gobierno buscó recuperar iniciativa y control sobre una agenda pública que en estos días le ha resultado esquiva.

Fue el propio jefe de Gabinete el encargado de anunciar a través de su cuenta en la red social X el nuevo paquete de leyes que enviará el Poder Ejecutivo al Congreso (ver aparte).

Además de los mencionados, al encuentro encabezado por Adorni se sumaron los ministros Diego Santilli (Interior) y Luis “Toto” Caputo (Economía) y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

Luego hubo un segundo encuentro para tratar especialmente la la modificación de la Ley de Glaciares. Ya sin Adorni, estuvieron allí Karina Milei, los primos Menem, Santilli y el jefe del bloque libertario en Diputados, Gabriel Bornoroni.

La de ayer fue la primera reunión de la mesa política con vistas al año legislativo, luego de que en las sesiones extraordinarias el oficialismo lograra aprobar la reforma laboral, la nueva ley penal juvenil o la ley de inocencia fiscal, entre otras iniciativas votadas antes de los escándalos que pegaron de lleno en el corazón del discurso anti-casta y anti-corrupción que pregona Milei.