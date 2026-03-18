Escándalos e interna: cumbre con Adorni a la cabeza

VIDEO.- Cristina en el banquillo: un alegato político para atacar a la Justicia
VIDEO.- Cristina en el banquillo: un alegato político para atacar a la Justicia
VIDEO.- Triunfo de la galera: lo dio vuelta en cinco minutos
Un rato de furia climática volteó árboles, postes y hasta una casa
Avances rumbo al juicio contra el cura acusado de abuso en La Plata
$4.000.000: el Súper Cartonazo, lleva alegría a Altos de San Lorenzo
Las ventas bajan pero los precios de alquileres de locales no aflojan
VIDEO. De las diagonales al mundo: eva, una mini reina que desfilará en Milán
Milei ratificó alineamientos y cargó contra el “terrorismo iraní”
Mahiques se reunió con la Corte, con el foco en las vacantes a cubrir
La Provincia le reclamo en la Corte a la Nación una deuda de $2,2 billones
Suba de acciones y ADRs; el riesgo país por debajo de los 600 puntos
Paro universitario: fuerte adhesión en colegios y una marcha de antorchas
Actividades: taller de tecnología para adultos, ajedrez y clases de acrobacia
El mal tiempo puso en situación de alarma al Gran Buenos Aires y varias provincias
Misterio en El Retiro: una muerte que enciende interrogantes
“Pegale un tiro”: el grito que marcó un millonario robo en Los Hornos
Arana: en medio de una crisis, tomó una decisión irreversible
Trump pospone su viaje a China y se enfoca en la guerra en Medio Oriente
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El jefe de Gabinete reunió a la mesa política, en medio de la polémica por sus viajes al exterior y mientras las pruebas del caso $Libra complican al Gobierno
Son días frenéticos para el gobierno de Javier Milei. Con diferencia de pocas horas, confluyeron la polémica por los viajes del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a Nueva York y Punta del Estado, y el escándalo por las nuevas revelaciones del caso $Libra, que instalaron la sospecha de un presunto y millonario preacuerdo para que el presidente, Javier Milei, promocionara esa criptomoneda que provocó entre sus inversores pérdidas superiores a los 100 millones de dólares.
En medio de esa tormenta, que resquebraja como nunca antes el relato de “la moral como política de Estado” que intenta imponer el Gobierno, Adorni presidió durante poco menos de dos horas la reunión de la cumbre política que volvió a sentar en una misma mesa a Martín y Eduardo “Lule” Menem; a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al asesor Santiago Caputo, uno de los apuntados por la viralización de las imágenes en las que se ve al jefe de Gabinete abordando un jet privado rumbo a Uruguay.
El propio Adorni deslizó un complot interno durante una entrevista televisiva que dio el domingo.
“Es una campaña para desestabilizar al Gobierno desde adentro”, advirtió entonces y sostuvo que el video que se conoció fue filmado “desde adentro”, a la par que prometió una investigación interna.
Al día siguiente, el jefe de Gabinete desmintió que sus dichos hayan sido en alusión al consejero presidencial, al que, no obstante, los aliados de Karina Milei le desconfían.
La hermana del Presidente sostiene hace tiempo una guerra intestina con el asesor y no duda en avanzar en áreas de su influencia.
LE PUEDE INTERESAR
Milei ratificó alineamientos y cargó contra el “terrorismo iraní”
LE PUEDE INTERESAR
Kicillof lanzó su usina de ideas con una fuerte mirada nacional
Semanas atrás, cuando Juan Bautista Mahiques reemplazó a Mariano Cúneo Libarona en el ministerio de Justicia, la secretaria general de la Presidencia impuso como número dos de la cartera a Santiago Viola, un abogado de su extrema confianza. Fue en lugar de Sebastián Amerio, que respondía a Caputo.
Ahora, la hermana del Presidente no descartaría ir por otras dependencias sensibles del Estado sobre las que orbita el asesor, como el ARCA, la Unidad de Información Financiera y la SIDE.
En pleno fuego cruzado, en el entorno de Santiago Caputo se desligan y señalan a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) por las imágenes de Adorni.
En la PSA sigue teniendo peso la figura de la exministra de Seguridad y titular del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, otra de las integrantes de la mesa política que ayer se dio cita en la Casa Rosada.
Distintas versiones hablan a su vez de una interna silenciosa entre Bullrich y Karina Milei. El freno al desembarco de Diego Valenzuela como titular de la Agencia de Migraciones (que controla Alejandra Monteoliva, sucesora de Bullrich en Seguridad) se inscribiría dentro de esa pelea.
Cabalgando entre los escándalos y las internas, con el relanzamiento de la mesa política presidida nada menos que por el cuestionado Adorni, el Gobierno buscó recuperar iniciativa y control sobre una agenda pública que en estos días le ha resultado esquiva.
Fue el propio jefe de Gabinete el encargado de anunciar a través de su cuenta en la red social X el nuevo paquete de leyes que enviará el Poder Ejecutivo al Congreso (ver aparte).
Además de los mencionados, al encuentro encabezado por Adorni se sumaron los ministros Diego Santilli (Interior) y Luis “Toto” Caputo (Economía) y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.
Luego hubo un segundo encuentro para tratar especialmente la la modificación de la Ley de Glaciares. Ya sin Adorni, estuvieron allí Karina Milei, los primos Menem, Santilli y el jefe del bloque libertario en Diputados, Gabriel Bornoroni.
La de ayer fue la primera reunión de la mesa política con vistas al año legislativo, luego de que en las sesiones extraordinarias el oficialismo lograra aprobar la reforma laboral, la nueva ley penal juvenil o la ley de inocencia fiscal, entre otras iniciativas votadas antes de los escándalos que pegaron de lleno en el corazón del discurso anti-casta y anti-corrupción que pregona Milei.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí