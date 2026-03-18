$4.000.000: el Súper Cartonazo, lleva alegría a Altos de San Lorenzo

Todavía nerviosa pero con una sonrisa en la cara, Anne Shirley More Torres, vecina platense de 27 años, se acercó a las oficinas de EL DIA para certificar que fue la ganadora de los 4 millones de pesos del Súper Cartonazo.

Vecina de Altos de San Lorenzo, la lectora festejó haber completado los 15 números de un juego ya tradicional en la Ciudad, convirtiéndose en la única ganadora del certamen semanal.

Anne trabaja como monotributista en el sector de salud y, luego de jugar durante dos años, sentenció en diálogo con este diario: “Con mi pareja jugamos siempre y esta vez gané. Después de dos años de jugar, finalmente se nos dio”.

En cuanto a qué hacer con el dinero, expresó: “La voy a destinar para terminar de construir mi casa”. Lo cierto es que Anne, junto a su compañero, alquilan: “La realidad es que pagamos mucho de alquiler y el premio nos viene muy bien para avanzar con nuestra vivienda”, puntualizó.

No obstante, parte del premio piensa destinarlo para un momento de celebración: “Quiero comer un buen asado con mi pareja”, detalló.

Participar del juego es sencillo. Los jueves sale la tarjeta. Los nuevos cupones presentan 15 números entre el 00 y el 89. Luego, a partir de la jornada del viernes, hay que cotejar los números que están en el cartón con los que se publican en la edición impresa de EL DIA y en el sitio web eldia.com.

El participante que llene el cupón con todos los números, debe presentarse el martes siguiente, antes de las 17, en las oficinas de EL DIA, Diagonal 80 Nº 815, con el cartón y el DNI para chequear los datos y acreditarse el pozo en juego. En caso de que haya más de un ganador, el premio se reparte en partes iguales.

El Súper Cartonazo repartió premios millonarios a numerosos lectores.