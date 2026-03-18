Otra renuncia y ya se fueron casi 240 funcionarios

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El director ejecutivo de Anses Fernando Bearzi presentó ayer su renuncia al cargo y en su lugar asumirá Guillermo Arancibia. Según distintos cálculos, se trata de la dimisión 239 en la era de Javier Milei.
Según aclararon fuentes del Gobierno, el funcionario saliente dejó su puesto en medio de un “acuerdo” con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
Las nuevas autoridades se enfocarán en la “digitalización de los procesos, para optimizar las gestiones, tramites y modernizar el organismo”, indicó un comunicado difundido por el Ministerio de Capital Humano.
Desde el inicio de la gestión Javier Milei la silla de Anses tuvo una temperatura alta: el primero que tuvo el cargo fue Osvaldo Giordano, desde diciembre de 2023 hasta febrero de 2024, tras un principio de acuerdo con el entonces gobernador de Córdoba Juan Schiaretti.
La salida se precipitó tras el fracaso de la primera versión de la “Ley Ómnibus” en el Congreso, luego de que la esposa de Giordano, la diputada Alejandra Torres, votara en contra de varios artículos.
El Presidente le solicitó la renuncia el 9 de febrero de 2024 y su salida se oficializó pocos días después.
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Rápidamente, en reemplazo de Giordano asumió Mariano de los Heros, un abogado con experiencia previa en el sector previsional y en las antiguas AFJP. Su gestión duró casi un año pero terminó abruptamente en febrero de 2025. El detonante fue una declaración pública del por entonces funcionario sobre una futura reforma jubilatoria que no contaba con el aval del Ejecutivo.
A partir de ese hecho, el cargo fue ocupado por Fernando Bearzi, quien hasta ese momento se desempeñaba como subdirector del organismo. No obstante, la rotación continuó hasta ayer con el desembarco de Arancibia.
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