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Deportes |KADIJEVIC, LESIONADO, SUMÓ PROBLEMAS PARA EL VIERNES

Entre la heroica de Insfrán y el debut de Cabrera

Miramón también está descartado para el choque del viernes por el dolor en la cicatriz del desgarro de aductor sufrido en enero

Entre la heroica de Insfrán y el debut de Cabrera

El pibe Cabrera quedó a las puertas del debut en primera / Archivo

18 de Marzo de 2026 | 02:14
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“Llueve sobre mojado” cantaban hace algunos años Joaquín Sabina y Fito Páez en una fallida sociedad musical. La frase que titula la canción bien vale para los arqueros triperos, ya que Nelson Insfrán no está recuperado de la lesión que lo marginó del partido ente los mendocinos y Julián Kadijevic continúa dolorido y se confirmó que presenta edemas en ambas piernas motivo por el cual está descartado para jugar Atlético Tucumán, con el arbitraje de Andrés Gariano.

En estas condiciones, crecen las chances para que debute Máximo Cabrera, que este año se adueño del arco de la Reserva ante la salida de Luis Ingolotti y la promoción para Julián Kadijevic. Este año disputó 4 de los 14 partidos que acumula en el selectivo tripero. Cabrera nació en Santa Fe el 27 de agosto de 2006 y llegó al Lobo en 2022, proveniente del Club Atlético La Perla del Oeste de Santa Fe.

Cabrera mide 1.84 mts, es diestro y se ha mostrado en juveniles y en la Reserva de Ariel Pereyra como un arquero sólido abajo de los tres palos. Es seguro, tiene voz de mando, personalidad y se anima al juego aéreo cuando es necesario. En juveniles ha tenido grandes partidos que le dieron esta chance en el plantel profesional, donde junto a Patricio Schroeder subieron a trabajar a las órdenes de Fernando Zaniratto.

A esta altura de la semana, lo único que impediría el debut de Cabrera es que Nelson Insfrán se arriesgue a jugar exponiéndose a una lesión de mayor entidad que la actual. La lesión de Kadijevic es una rareza (“edema muscular de sóleo derecho y gemelo izquierdo” dice el parte médico oficial) y no lo van a arriesgar ante la posibilidad de un cambio en los primeros minutos del encuentro. En cuanto al Mono, recién pasarán 9 días entre la lesión sufrida en cancha de Banfield y el partido en el Monumental tucumano. No hay que descartar que Insfrán -de fuerte personalidad- quiera ser de la partida y decida arriesgarse ante la necesidad deportiva cuando el campeonato comienza a ingresar en su etapa de definiciones.

Por fuera del arco, también hay otros jugadores lesionados. Lucas Castro quedó al margen del partido ante Independiente Rivadavia y no viajará a Tucumán por “una distensión en sóleo derecho”, según el informe médico. El Pata realiza trabajos diferenciados, ya apuntando a un regreso luego del receso por la fecha FIFA.

 

Máximo Cabrera es santafesino, tiene 19 años y llegó al Lobo en 2022 desde el club La Perla del Oeste

 

En cuanto a Ignacio Miramón, si bien no hay información oficial, estará al margen del compromiso ante Atlético Tucumán. La lesión en la cicatriz del desgarro en un aductor -que sufrió en enero- lo margina para este compromiso. Justamente, el puesto de interior derecho en el que Miramón buscaba afianzarse, Castro ocupó ante Banfield y Pablo Aguiar (que próximamemte firmará su primer contrato profesional) frente a la Lepra mendocina es el no tiene dueño para el próximo cotejo. Seguramente un táctico en la mañana de hoy servirá para que Zaniratto defina los once para el José Fierro tucumano.

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