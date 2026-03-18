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La Ciudad |Su fallecimiento

Silvia Cristina Mallo

Silvia Cristina Mallo
18 de Marzo de 2026 | 00:52
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Rigor, humanidad y compromiso histórico, rasgos que definieron a la profesora e investigadora Silvia Cristina Mallo, quien falleció a sus 83 años.

Había nacido el 31 de julio de 1942, en el seno de un hogar conformado por Enrique Mallo Huergo, médico, y Delia Nilda Márquez Beret, docente. Junto a sus hermanos Enrique, Lilia y su gemela Nilda, creció en un entorno donde la educación fue un pilar fundamentales. Realizó sus estudios primarios y secundarios en el Normal 2 “Dardo Rocha”, institución que marcó el inicio de un fuerte compromiso con la educación pública.

Tras graduarse como Profesora de Historia en la facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), inició en 1970 un camino docente que se extendió por más de cuatro décadas en la educación secundaria y universitaria. Su carrera fue un ejemplo de ascenso basado en el mérito y la vocación: recorrió el escalafón universitario hasta jubilarse en 2012 como Profesora Titular de Historia Americana I.

Su especialidad fue la historia americana colonial a partir de la investigación de archivos judiciales. Fue asidua concurrente de los Archivos Históricos tanto Nacional como Provincial. Discípula del doctor Enrique Barba, fue académica de número de la Academia Nacional de la Historia.

Como investigadora independiente del Conicet, fue pionera. Su labor se centró en la transición del siglo XVIII al XIX en la sociedad rioplatense. Con una sensibilidad única, rescató del olvido a los “invisibles”: mujeres, esclavos y afrorioplatenses libres.

Su generosidad fue su rasgo más distintivo, en todos los ámbitos. Viajera incansable, le encantaba planificar cada salida para compartir con familiares, amigos y colegas.

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Formó investigadores. Llevó a sus alumnos a los archivos, les enseñó a interrogar las fuentes y los impulsó a escribir y participar en redes académicas. Fue directora de innumerables tesis y dio cursos en diversas universidades. En el homenaje “Raíces y Alas”, sus discípulos destacaron que siempre supo ver en ellos capacidades que ellos mismos desconocían. Su legado perdura en las generaciones de historiadores que formó bajo los valores de la honestidad intelectual y el trabajo colectivo.

 

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