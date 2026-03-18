MasterChef Celebrity: quiénes son los finalistas y cómo se define el reality de Telefe

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En una gala decisiva y sin margen de error, los participantes que quedaban en Masterchef Celebrity debieron enfrentarse a una exigente prueba bajo la mirada del jurado integrado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui y este martes quedaron definidos los finalistas.
Los cuatro participantes que llegaron a esta instancia fueron Maxi López, Sofía Gonet, Ian Lucas y Turco Husaín, quienes sabían que uno de ellos debía abandonar la competencia.
Tras superar una prueba de alto nivel y con el tiempo jugando en contra, el jurado definió que Sofía “La Reini” Gonet e Ian Lucas fueron los mejores de la noche, asegurando su lugar en la gran final.
La definición del reality de Telefe no será en una sola emisión. La producción decidió dividir la final en dos programas:
- Primera parte: miércoles 18 de marzo a las 21:15
- Gran final: jueves 19 de marzo, donde se conocerá al ganador o ganadora
De esta forma, con dos perfiles muy distintos, Sofía Gonet e Ian Lucas llegan a la última instancia tras destacarse en las pruebas más exigentes. Ahora, deberán demostrar todo lo aprendido para quedarse con el título de MasterChef Celebrity Argentina en una final que promete máxima tensión y alto nivel gastronómico.
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