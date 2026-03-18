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Política y Economía

Lázaro Báez fue beneficiado por la Ley de Inocencia Fiscal que impulsó Milei

Fue sobreseído parcialmente en una causa por evasión

Lázaro Báez fue beneficiado por la Ley de Inocencia Fiscal que impulsó Milei
18 de Marzo de 2026 | 10:33

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El ex empresario Lázaro Báez fue sobreseído de manera parcial junto a otras 11 personas acusadas de evasión a través de la empresa Austral Construcciones.

La decisión fue tomada por el Tribunal Oral en lo Penal Económico N°3 en base a la reciente Ley de Inocencia Fiscal que impulsó el gobierno del presidente Javier Milei en el Congreso.

No obstante, Báez deberá ir a juicio oral por la deuda en el período del año 2012. La razón radica en que la nueva legislación fiscal fijó pisos que dejan fuera al resto de los años en los que su compañía no efectuó pagos de IVA y Ganancias. 

El sobreseimiento alcanzó a los hijos de Báez: Martín, Leandro y Luciana, como también a César Andrés, Julio Mendoza, Claudio Bustos, Mario Delgado, Eduardo Arrejín, Tomás Garzón, María C. González, Gastón Lemoine, Ariel Nieto, Hugo Uribe y Emilio Martín.

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