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Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes
Martín Cabrera

Martín Cabrera
mcabrera@eldia.com

18 de Marzo de 2026 | 02:00
Edición impresa

8

TIAGO PALACIOS

Sin dudas, tuvo su mejor noche ya que fue clave. Se puso el equipo al hombro y volvió a su mejor versión, siendo el jugador más desequilibrante del equipo. Y en el segundo tiempo, se vio lo mejor de él, marcando un doblete que le sirvió a Estudiantes para volver a la victoria. Tuvo la rebeldía y la intensidad que siempre lo caracteriza.

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4

ERIC MEZA TUVO UNA NOCHE PARA EL OLVIDO EN MENDOZA

El lateral no tuvo un buen encuentro ya que se mostró impreciso con la pelota y además pifió en el rechazo que generó el buscapié del gol rival. Tampoco tuvo peso en ataque.

 

4

ARASA PERDIÓ EL CONTROL DEL PARTIDO Y DEJÓ PEGAR

El árbitro no estuvo a la altura del encuentro y dejó pegar de más. Podría haber echado a Modica por un codazo sobre Palacios y después tuvo muchas dudas otros fallos.

 

------------------------------

 

Fernando Muslera (5)
Si bien no lo inquietaron, en una de las pocas que le llegaron el convirtieron. Después dio seguridad en los centros, pero no sobresalió.

Eric Meza (4)
Muy impreciso en los pases y poco participativo en el ataque. Y fue protagonista en la jugada del gol del rival, luego de pifiar en el rechazo. En el complemento, no mejoró y fue reemplazado.

Leandro González Pirez (5)
Generó algunos buenos quites, pero no pudo dar la seguridad de otros partidos. Y falló en algunos anticipos.

Tomás Palacios (5)
Más allá de que tuvo buena marca, por momentos salió a destiempo y jugó al límite con la amarilla. Y no pudo salir limpio con la pelota.

Gastón Benedetti (6)
Uno de los más firmes de la defensa, ya que pocas veces lo desbordaron. Después, fue un atacante más y generó buenas asociaciones.

Mikel Amondarain (5)
Tuvo algunas imprecisiones y poca participación en el mediocampo en la primera parte. Y de un mal control suyo dentro del área, nació la jugada del gol del rival. Levantó en el segundo tiempo, con buenas proyecciones.

Ezequiel Piovi (5)
Si bien no pasó sobresaltos defensivos y fue correcto, no estuvo tan activo a la hora del manejo de la pelota.

Alexis Castro (6)
Estuvo muy activo y preciso con la pelota. Además realizó un buen despliegue defensivo y fue un eslabón importante a la hora de la creación.

Tiago Palacios (8)
Fue la gran figura, con velocidad, rebeldía y desequilibrio. Marcó un doblete para la victoria y volvió a su mejor versión.

Fabricio Pérez (4)
Arrancó rápido y con desbordes, pero después entró en una meseta. Y tuvo varios fallos a la hora de los pases, por lo que fue reemplazado en el entretiempo.

Guido Carrillo (6)
Peleó todas las pelotas cuando el equipo no lo asistió. Y con jerarquía, le dio un pase exquisito a Palacios para el gol.

INGRESARON

Edwuin Cetré (6)
Le dio frescura al ataque con su ingreso, ya que se mostró imparable por momentos.

Santiago Núñez (-)
Defendió bien los centros.

Adolfo Gaich (-)
Entró con actitud.

Gabriel Neves (-)
Jugó los últimos minutos.

 

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