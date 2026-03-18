Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

VIDEO.- Cristina en el banquillo: un alegato político para atacar a la Justicia
VIDEO.- Cristina en el banquillo: un alegato político para atacar a la Justicia
Un rato de furia climática volteó árboles, postes y hasta una casa
Avances rumbo al juicio contra el cura acusado de abuso en La Plata
$4.000.000: el Súper Cartonazo, lleva alegría a Altos de San Lorenzo
Las ventas bajan pero los precios de alquileres de locales no aflojan
VIDEO. De las diagonales al mundo: eva, una mini reina que desfilará en Milán
Milei ratificó alineamientos y cargó contra el “terrorismo iraní”
Mahiques se reunió con la Corte, con el foco en las vacantes a cubrir
La Provincia le reclamo en la Corte a la Nación una deuda de $2,2 billones
Suba de acciones y ADRs; el riesgo país por debajo de los 600 puntos
Paro universitario: fuerte adhesión en colegios y una marcha de antorchas
Actividades: taller de tecnología para adultos, ajedrez y clases de acrobacia
El mal tiempo puso en situación de alarma al Gran Buenos Aires y varias provincias
Misterio en El Retiro: una muerte que enciende interrogantes
“Pegale un tiro”: el grito que marcó un millonario robo en Los Hornos
Arana: en medio de una crisis, tomó una decisión irreversible
Trump pospone su viaje a China y se enfoca en la guerra en Medio Oriente
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Martín Cabrera
mcabrera@eldia.com
8
Sin dudas, tuvo su mejor noche ya que fue clave. Se puso el equipo al hombro y volvió a su mejor versión, siendo el jugador más desequilibrante del equipo. Y en el segundo tiempo, se vio lo mejor de él, marcando un doblete que le sirvió a Estudiantes para volver a la victoria. Tuvo la rebeldía y la intensidad que siempre lo caracteriza.
LE PUEDE INTERESAR
La Fórmula Uno lo calificó como la “Muralla China”
LE PUEDE INTERESAR
VIDEO. Estudiantes vs Gimnasia (M): los goles
4
El lateral no tuvo un buen encuentro ya que se mostró impreciso con la pelota y además pifió en el rechazo que generó el buscapié del gol rival. Tampoco tuvo peso en ataque.
4
El árbitro no estuvo a la altura del encuentro y dejó pegar de más. Podría haber echado a Modica por un codazo sobre Palacios y después tuvo muchas dudas otros fallos.
------------------------------
Fernando Muslera (5)
Si bien no lo inquietaron, en una de las pocas que le llegaron el convirtieron. Después dio seguridad en los centros, pero no sobresalió.
Eric Meza (4)
Muy impreciso en los pases y poco participativo en el ataque. Y fue protagonista en la jugada del gol del rival, luego de pifiar en el rechazo. En el complemento, no mejoró y fue reemplazado.
Leandro González Pirez (5)
Generó algunos buenos quites, pero no pudo dar la seguridad de otros partidos. Y falló en algunos anticipos.
Tomás Palacios (5)
Más allá de que tuvo buena marca, por momentos salió a destiempo y jugó al límite con la amarilla. Y no pudo salir limpio con la pelota.
Gastón Benedetti (6)
Uno de los más firmes de la defensa, ya que pocas veces lo desbordaron. Después, fue un atacante más y generó buenas asociaciones.
Mikel Amondarain (5)
Tuvo algunas imprecisiones y poca participación en el mediocampo en la primera parte. Y de un mal control suyo dentro del área, nació la jugada del gol del rival. Levantó en el segundo tiempo, con buenas proyecciones.
Ezequiel Piovi (5)
Si bien no pasó sobresaltos defensivos y fue correcto, no estuvo tan activo a la hora del manejo de la pelota.
Alexis Castro (6)
Estuvo muy activo y preciso con la pelota. Además realizó un buen despliegue defensivo y fue un eslabón importante a la hora de la creación.
Tiago Palacios (8)
Fue la gran figura, con velocidad, rebeldía y desequilibrio. Marcó un doblete para la victoria y volvió a su mejor versión.
Fabricio Pérez (4)
Arrancó rápido y con desbordes, pero después entró en una meseta. Y tuvo varios fallos a la hora de los pases, por lo que fue reemplazado en el entretiempo.
Guido Carrillo (6)
Peleó todas las pelotas cuando el equipo no lo asistió. Y con jerarquía, le dio un pase exquisito a Palacios para el gol.
Edwuin Cetré (6)
Le dio frescura al ataque con su ingreso, ya que se mostró imparable por momentos.
Santiago Núñez (-)
Defendió bien los centros.
Adolfo Gaich (-)
Entró con actitud.
Gabriel Neves (-)
Jugó los últimos minutos.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí