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La Ciudad |La protesta sigue hasta el próximo viernes

Paro universitario: fuerte adhesión en colegios y una marcha de antorchas

Paro universitario: fuerte adhesión en colegios y una marcha de antorchas

Universitarios marcharon en el marco del paro nacional / D. Alday

18 de Marzo de 2026 | 00:54
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El paro nacional universitario tuvo su segundo día con alta adhesión en colegios de la UNLP, más de la mitad de las facultades y se realizó una marcha de antorchas de docentes, nodocentes y estudiantes universitarios por el centro platense.

La medida de fuerza se realiza por toda esta semana y el regreso a las actividades será el miércoles 25 de marzo, fecha que no está confirmada ante la posibilidad de que los gremios extiendan la protesta en reclamo de urgentes mejoras salariales y la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

En la Ciudad, el gremio Atulp informó que el Gobierno Nacional resolvió de forma unilateral aumentos de sueldos: el 2,5 por ciento retroactivo a enero 2026; un 2,2 por ciento retroactivo a febrero 2026 y 2 por ciento correspondiente a este mes.

En tanto, el gremio de docentes universitarios de la UNLP, Adulp, realizará este viernes una asamblea para analizar el plan de lucha y decidir si continuarán las medidas de fuerza.

En ese marco, alrededor de las 18 horas de ayer, estudiantes y docentes llegaron a la sede del Rectorado, ubicada en calle 7, donde se concentraron para dar inicio a una marcha de antorchas.

Las columnas fueron arribando desde las distintas facultades hacia el punto de encuentro y, una vez reunidos, avanzaron por el centro de la ciudad en una movilización que volvió a poner sobre la mesa el reclamo por el financiamiento universitario.

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Silvia Cristina Mallo

 

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