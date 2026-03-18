Arana: en medio de una crisis, tomó una decisión irreversible

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Anteanoche en una finca ubicada en las calles 637 y 13 de la localidad de Arana, también hubo una intervención policial de emergencia. Fue por un llamado que impactó en el 911.
Al llegar al lugar, una comitiva oficial se entrevistó con familiares de un hombre, el cual, según dijeron, había exteriorizado en distintos mensajes sus intenciones de quitarse al vida, al parecer, afectado por la reciente finalización de una relación de pareja. Y no respondía los llamados.
Ante la falta de respuesta, su hermano y su expareja se dirigieron al domicilio, donde finalmente lo encontraron sin vida.
Minutos más tarde, médicos del SAME constataron el fallecimiento in situ.
La causa quedó ahora en manos de la UFI 6 de La Plata, a cargo de Patricio Barraza, que dispuso pericias y el traslado del cuerpo para la realización de la autopsia. La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del deceso.
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